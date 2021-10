Shasha Cui je prije pet godina zbog ljubavi doselila u Hrvatsku iz Kine i posvetila se obiteljskom životu, a u "Supertalent" se prijavila jer joj je nedostajala pozornica i svojim je nastupom posebno oduševila jednog člana žirija.

Šestu emisiju showa "Supertalent" otvorila je talentirana violinistica i pjevačica Shasha Cui, koja je osvojila simpatije publike i žirija.

Shasha je rođena je na sjeveroistoku Kine, a u "Supertalent" se prijavila s talentom pjevanja i sviranja violine.

Njezin djed bio je violinist i dirigent u orkestru, a tata glazbeni producent i skladatelj. Obojica su svirala po nekoliko instrumenata, a Shasha je nastavila njihovim stopama.

Želja joj je bila upisati pekinšku glazbenu školu, ali zbog financijskih razloga je ipak izabrala turistički menadžment. Zapravo, glazbena škola nije joj bila ni potrebna jer je sve mogla naučiti kod kuće.

Nakon što je diplomirala turistički menadžment, radila je u noćnom klubu kao performer gdje je pjevala i svirala pjesme na violini, a ondje je i upoznala supruga. Sa suprugom je pet godina održavala vezu na daljinu, a zatim su se oženili prvo u Kini, a onda i u Hrvatskoj.

"Prije 10 godina moj je suprug radio u Kini u mom rodnom gradu dva mjeseca, u to vrijeme ja sam radila u jednom baru i tamo smo se mi upoznali i zaljubili smo se. Odlučili smo se vjenčati i došli smo živjeti u Hrvatsku. Za mene je tu jako miran život, drugačiji nego prije. Rodila sam dvoje djece, ali u ovih pet godina sam samo domaćica. Isto mi se sviđa tu živjeti, dobar život imam, imam puno prijatelja, dali su mi ljubavi, pomoći, nikad se nisam osjećala usamljeno. Jedino mi baš fali nastupati na pozornici, dugo nisam i sad sam baš uzbuđena što imam priliku nastupati na tako velikoj pozornici', kazala je prije nastupa.

Prije nego što je došla živjeti u Hrvatsku, svakodnevno je deset godina nastupala, a tijekom glazbene karijere, od mame baš i nije dobila podršku, ali to joj nije zamjerila niti joj je smetalo jer je znala da jedino čime se ona može baviti je glazba.

''Kad ja stojim na pozornici, to mi je fantastično, to je moje najbolje vrijeme", kaže Shasha.

"Ja sam hrvatska snaha", predstavila se žiriju kad je izašla na pozornicu, a Janko Popović Volarić nije mogao skinuti pogled nje.

Nastupila je s pjesmom Whitney Huston ''I Will Always Love You'' koju je odsvirala na violini i otpjevala.

Martina Tomčić joj je čestitala na hrabrom izboru, a impresioniralo ju je i kako dobro govori hrvatski.

Janko je, pak, zaboravio koji jezik priča pa joj se krenuo obraćati na engleskom.

"Jako mi se svidio vaš nastup, pjevanje violina, kombinacija s energijom, vidi se da vam je tu jako ugodno i da vam ovo puno znači. Rado bi vas ponovno vidio", uspio joj je na kraju kazati na hrvatskom.

"Nisam oduševljen niti sa sviranjem niti sa pjevanjem, ali sam oduševljen sa cijelim paketom", komentirao je nastup Davor Bilman.

Shasha je od žirija dobila četiri "da", a najavila je i da će idući put plesati.