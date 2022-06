Glumica Sharon Stone rastužila je sve obožavatelje šokantnim priznanjima o pobačajima koje je doživjela tijekom života.

Glumica i aktivistica Sharon Stone rastužila je sve obožavatelje priznavši da je tijekom života doživjela čak devet pobačaja.

Sharon se otvorila nakon priče novozelandske plesačice Pete Murgatroyd koju je pratila u američkom ''Plesu sa zvijezdama'', a koja je javno otkrila da je doživjela pobačaj.

''Mi žene nemamo prostora za razgovor o ovom bolnom gubitku. To nije mala stvar. Međutim, prisiljene smo misliti da je to nešto s čime se same trebamo nositi i da je to neka vrsta neuspjeha'', izjavila je Stone.

''Nisam znala da sam trudna. Krvarila sam dva dana. Mislila sam da sam dobila menstruaciju", rekla je Murgatroyd za magazin People, a uslijedilo je ono najgore.

Sharon je tijekom života silno željela postati majka, ali biološkim putem to nije bilo nikako moguće.

Stone je naposljetku posvojila tri sina: Quinna Kellyja, Lairda Vonnea i Roana Josepha.

Roana je posvojila dok je bila u braku s Philom Bronsteinom pa je dječak po njemu dobio i prezime, dok je preostala dva sina posvojila nakon braka s Philom.

Sharon je, nažalost, na tragedije u svom životu navikla pa je tako prošle godine objavila i tužnu vijest o smrti njezina nećaka Rivera Williama Stonea. Dječaku su otkazali svi organi, a potom je njezina majka doživjela moždani udar nakon kojeg je glumica zamolila obožavatelje za molitvu.

Moždani udar doživjela je i sama Sharon, a ona i njezina obitelj zatim su pokazali kako pomoći osobama koje počinju osjećati simptome ove dijagnoze.

