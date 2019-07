Sharon Stone u intervjuu za časopis Variety progovorila je o teškom životnom razdoblju i oporavku nakon što je 2001. godine imala moždani udar.

Sharon Stone jedna je najpoznatijih holivudskih glumica, a u ožujku ove godine proslavila je 61. rođendan.

Među zvijezde ju je vinula uloga u erotskom trileru ''Sirove strasti'' gdje joj je partner bio Michael Douglas, a i danas svi pričaju o sceni u kojoj glumica dok sjedi prebacuje nogu preko noge, a u djeliću sekunde se vidi da ne nosi donje rublje. Riječ je o sceni koja je opčinila gledatelje i koja je prva asocijacija kada se nju spominje.

No unatoč brojni uspjesima, Sharon je prošla i kroz teška životna razdoblja. Jedno od njih bilo je nakon što je 2001. godine doživjela moždani udar i poslije svega se trudila oporaviti. O tom periodu progovorila je za časopis Variety, pa se i osvrnula a stanje u Hollywoodu.

''Bila sam tretirana na brutalno neljubazan način. Kako od drugih žena u mom poslu tako do sutkinje koja je odlučivala o skrbništvu nad mojom djecom. Mislim da nitko ne shvaća koliko je moždani uadar opasan za žene i što je sve potrebno za oporavak. Meni je trebalo sedam godina'', rekla je glumica.

U vrijeme bolesti, Stone je prolazila kroz razvod od tadašnjeg supruga, novinara Phila Bronsteina, a trudila se i održati filmsku karijeru.

''Svim sam se silama trudila zadržati skrbništvo nad sinovima, trudila sam se normalno funkcionirati, raditi. Morala sam se preseliti. Izgubila sam sve, svoj status u Hollywoodu'', prisjeća se glumica.

Zbog cijele situacije i tužne sudbine usporedila se s princezom Dianom.

''I ona i ja smo bile popularne i slavne. Ona je umrla, ja sam imala moždani udar. I bile smo zaboravljene'', zaključila je Sharon.

Glumica je još poznata po ulogama u filmovima Poznata je tako još i po ulogama u filmovima ''Casino'', ''The Mighty'', ''The Muse'', ''Silver'', ''The Specialist'', ''Catwoman'' te brojnim drugima.

Pazi i na izgled i na zdravlje.

Što se tiče izgleda, Sharon je jedna od rijetkih žena u Hollywoodu koja se može pohvaliti činjenicom da ne pribjegava estetskim zahvatima toliko da ju dovedu do neprepoznatljivosti, ali kako je nekoliko puta sama izjavila, odlično izgleda jer pazi na zdravlje i kako se odnosi prema vlastitom tijelu.

U intervjuu za New York Times tako je prošle godine otkrila da ne jede umjetno tretiranu hranu, ne pije kavu te vrlo rijetko konzumira gazirana pića i alkohol, no da se zato počasti mesom, tamnom čokoladom i bez imalo straha dodaje šećer u čaj ako to poželi.

Osim s Philom Bronsteinom, u braku je bila i s Michaelom Greenburgom, ali ni on nije uspio.

Zadnjih godina viđana je uglavnom u društvu mlađih muškaraca.