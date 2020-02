Sharon Osbourne odlučila se na promjenu imižda nakon gotovo dva desetljeća.

Supruga legendarnog rokera Ozzyja Osbournea, Sharon Osbourne odlučila je nakon punih 18 godina promijeniti vlastiti imidž i svoju prepoznatljivu tamno crvenu boju kosu zamijeniti onom prirodnom, staračko bijelom.

Njezin frizer Jack Martin objavio je na profilu na Instagramu fotografiju sa svojom slavnom 67-godišnjom klijenticom, točnije onu prije i onu nakon transformacije.

"Sharon ima stopostotnu bijelu boje kose, a posljednjih 18 godina ju je bojala tamno crvenom nijansom i to jednom tjedno. Objasnila mi je kako je vrlo umorna od bojanja te da joj to predstavlja veliku obavezu i otkako je počela voditi svoj popularni televizijski show "The Talk". Nisam joj obećao ništa ali sam joj rekao da ću dati sve od sebe, trebalo mi je ukupno osam sati da dobijem bijelu platinastu boju kako više ne bi morala bojati kosu jednom tjedno", izjavio je Jack.

On je zaslužan za istu promjenu za koju se odlučila 82-godišnja glumica Jane Fonda i novim izgledom iznenadila pojavivši se tako na ovogodišnjoj dodjeli Oscara u Los Angelesu.

Čini se kako se trend prirodne ljepote i dostojanstvenog starenja počeo vraćati na velika vrata Hollywooda.