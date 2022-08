Sharon Osbourne objavila je na Instagramu fotografiju na kojoj se ljubi sa suprugom Ozzyjem Osbourneom pa izazvala val oduševljenja fanova.

Legendarni američki glazbenik Ozzy Osbourne uživa u zasluženom odmoru na Havajima sa suprugom Sharon, nakon što je iskreno progovorio o svojoj borbi sa zdravljem.

69-godišnja Sharon pohvalila se obožavateljima kako im je lijepo i to objaviviš fotografiju na kojoj se ljubi sa 73-godišnjim Ozzyjem u bazenu.

"Preslatki ste", "Najbolji par", "Dvije predivne duše", "Tako bi to trebalo biti", "Lijep ste par", poručili su im fanovi u komentarima.

Ozzy kojemu je 2019. godine dijagnosticirana Parkinsonova bolest, otkrio je ranije ovog mjeseca da su mu liječnici rekli da je mogao biti paraliziran cijeli život i to nakon što je bio podvrgnut svojoj prvoj operaciji kralježnice 2019. godine.

Sharon je prije nekoliko godina priznala u televizijskoj emisiji "The Talk" , u kojoj je bila angažirana kao jedna od voditeljica, da je rijetko intimna u krevetu sa svojim suprugom i to je navela kao jedan od razloga što se on nekad nije mogao obuzdati u određenim situacijama.

"On ima problem. Poput zeca je. Ja za intimnost preferiram rođendane, Božić, Dan zahvalnosti... U ovom razdoblju života seks je postao posebna prigoda", priznala je tada Sharon, no čini se kako im strasti ovih dana ipak ne nedostaje.

Sharon i Ozzy u braku su od 1982. godine i roditelji su troje djece, Kelly, Jacka i Aimee. On iz prvog braka s Thelmom Riley ima dvoje djece, Jessicu i Luisa, a posvojio je i Thelminog sina Elliota.