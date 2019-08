Dva mjeseca nakon iznenadnog razvoda, manekenka Shanina Shaik ima novog dečka.

Shanina Shaik u lipnju ove godine rastala se od glazbenika DJ Ruckusa nakon godinu dana braka.

"Osjećam se odlično, imam veliku podršku sebi bliskih osoba i to je to što mi trenutačno treba", izjavila je jedna od Victoria's Secret anđelica nakon razvoda, a izrazila je i želju da se "posveti isključivo sebi nakon nekoliko turbulentnih mjeseci".

No svega dva mjeseca kasnije, čini se kako je u njezin život ušao novi muškarac s kojim je viđena još prošloga tjedna u ugodnom razgovoru na jahti na kojoj se odmaraju u većem društvu. I dok su prije tjedan dana uhvaćena u druženju, kamere su ovoga puta uhvatile njihove poljupce.

Shanina je s dotičnim i nekoliko prijateljica modela, kao što su Doutzen Kroes, Joan Smalls i Candice Swanepoel viđena na Ibizi, no dalo se i primijetiti kako nije izgledala previše entuzijastično, barem ne na paparazzi fotografijama.

Ipak, atraktivna Australka nedavno je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira u prelijepoj haljini, a pored je napisala: "Ljubav na pameti". Nije dugo trebalo da njezini obožavatelji to shvate kao poruku da je ponovno sretno zaljubljena nakon ljubavnog brodoloma.

Što se tiče njezina bivšeg supruga, šuška se da je u vezi s talijanskim modelom Ambrom Gutierrez koja izgledom podsjeća na Shaninu pa se čini kako glazbenik jednostavno ima svoj tip žene.

"Ispričavam se svima koji su navijali za našu ljubav. Ovo je emotivno najteža stvar koja mi se dogodila u životu. Zahvalan sam na Shanini, ona je najveća ljubav koju sam poznavao i učinila me boljim čovjekom. Naučila me što znači biti zaštićen od prave žene, koja te poštuje i podržava. Voljet ću te zauvijek i mislio sam da ćemo zauvijek biti zajedno. Jednostavno više nismo bili dovoljno kompatibilni da bi naš brak opstao. Nismo bili sretni kao što je to izgledalo na fotografijama", nedavno je napisao DJ u emotivnoj objavi na Instagramu, no njegova sada već bivša supruga nije se oglasila u vezi toga.

Čini se kako su oboje našli sreću na novim adresama, a vjerujemo i kako će se uskoro saznati tko je tajanstveni muškarac koji je upecao slavnu ljepoticu o kojoj ćemo još svakako čuti.