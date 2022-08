Shania Twain oduševila je sve okupljene svojom odjevnom kombinacijom u seksi čizmama s uzorkom na dodjeli nagrada country glazbe.

Pjevačica i kraljica country glazbe Shania Twain oduševila je sve okupljene svojom odjevnom kombinacijom na 15 dodjeli glazbenih nagrada za country glazbu.

56-godišnja ljepotica stigla je u crnoj haljini s puno materijala koja je iza sebe imala veliki šlep, a dubokim prorezom pokazala je i svoj dekolte. Da cijela kombinacija bude zanimljivija, Shania je obula čizme do koljena sa zanimljivim kaubojskim uzorkom, a s njima je uskladila i kaubojski šešir. Uz to, na ruke je navukla i plišane crne rukavice koje su sezale sve do nadlatkica.

Shania Twain rođena je kao Eilleen Regina Edwards u kanadskom Ontariju.

Roditelji su joj se rastali kada je imala dvije godine te je njezina majka sa Shanijom i njezine dvije sestre otišla u drugi grad. Tamo je upoznala Jerryja Twaina, za kojeg se kasnije i udala. Jerry je posvojio njezine kćeri, koje su preuzele i njegovo prezime.

Još kao djevojčica pokazivala je interes za glazbu, što su njezini roditelji i podržavali. Imala je teško djetinjstvo, ponekad njezina obitelj nije imala ni za kruh, no kaže da su bili sretni. Shania je nastupala u lokalnim barovima još kao tinejdžerica kako bi zaradila za svoju obitelj. "U to sam vrijeme razmišljala kako mrzim odlaziti u barove i pjevati jer su svi pijani i gledaju me kao plijen, no obožavam glazbu. To me i spasilo te sam preživjela", rekla je Twain kasnije u intervjuima.

Početkom 80-ih godina Shania je završila srednju školu, a nastavila je raditi kao pjevačica te je htjela uspjeti u glazbi. Njezin je talent bio neupitan, a bilo je jasno da će jednoga dana biti zvijezda. U studenom 1987. godine njezinu je obitelj pogodila strašna tragedija. Majka pjevačice i očuh poginuli su u prometnoj nesreći te se Shania vratila kući i nastupima uzdržavala obitelj. Nakon što su se njezine sestre i polubrat osamostalili, Shania je nastavila svoju karijeru, potpisala je ugovor za uglednu diskografsku kuću, a upornost i talent osigurali su joj visoko mjesto na top-listama diljem svijeta.

Shania je 1993. godine upoznala producenta Roberta Johna Langea, koji je bio oduševljen njezinim vokalom te se ponudio da joj producira i piše pjesme.

Zbližili su se te su ubrzo zatim postali par, a vjenčali su se u prosincu iste godine. Zajedno su dobili sina Eju 2001. godine, a sve je krenulo nizbrdo 2007. godine. Shania je doznala da ju suprug vara, i to s njezinom najboljom prijateljicom Marie-Anne Thiébaud.

U prosincu 2010. godine mediji su počeli pisati da pjevačica ljubi Frédérica Thiébauda, bivšeg supruga prijateljice s kojom ju je njezin bivši prevario. Par je stao pred oltar 1. siječnja 2011. godine, a sudeći po svemu, još uvijek su zaljubljeni.

