Shakira je viđena prvi put nakon što su u javnost izašle fotke Piquea s misterioznom damom u Stockholmu, nije izgledala raspoloženo.

Pjevačica Shakira viđena je prvi put nakon novih vijesti o Piqueu i njegovim misterioznim djevojkama.

Kolumbijku su paparazzi uhvatili su automobilu dok se vozila kući u Barceloni, a pjevačica nije izgledala nimalo entuzijastično ni veselo pa je na njenom licu cijelo vrijeme bila zamišljenost i tuga.

Naime, prije nekoliko je dana u javnost izašla snimka Piquea s novom misterioznom djevojkom s partija u Stockholmu.

Pique je bio u društvu nepoznate plavuše, a od znatiželjnih pogleda pokušavali su se sakriti kapuljačama.

Poznata tamošnja blogerica i televizijska voditeljica zamolila je Piquea da pozdravi njenog sina, na što je nogometaš oštro odgovorio, a voditeljica mu je vratila i fotku Piquea s nepoznatom djevojkom objavila na Instagramu koju možete vidjeti OVDJE.

''Slušaj me ti Gerardu! Vjerojatno te većina djevojaka na ovoj zabavi želi. Vidjela sam te i odmah pomislila na svog sina. Bila sam izravna. Zamolila sam te da pozdraviš mog sina. Rekao si ''ne''. Zato što si to što jesi? Tip koji zna driblati loptu? To me ne impresionira puno. Ono što me rastužuje je to što ti je slava ušla u glavu i to je jadno'', započela je u opisu.

''Nisi toliko slavan, ti si samo dečko s loptom. To je i moj sin. Znaš kakva je karma i vratit će ti to!'' završila je ljutito.

Podsjetimo, Pique i Shakira nedavno su raskinuli svoju dugogodišnju vezu nakon vijesti da je Pique prevario pjevačicu s mlađahnom Suzy Cortez.

Suzy je vijesti i potvrdila te odala i ostale nogometaše koji igraju s Piqueom, a Pique nije ostao samo na njoj pa je u proteklih mjesec dana otkako traje cijela drama viđen i s još par drugih djevojaka.

Čini se kako je sve ovo Shakiri previše pa se, unatoč trudu da zadovolji potrebe svoje djece, vjerojatno umorila od cijele medijske pažnje i drame koja se stalno povećava.

