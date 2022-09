Shakira je dala veliki intervju za časopis Elle u kojem je prvi put progovorila o prekidu 12-godišnje veze s Gerardom Piqueom.

Pjevačica Shakira (45) prekinula je šutnju o šokantnom prekidu s nogometašem Gerardom Piqueom (35) nakon 12 godina veze tijekom koje su dobili i dvoje djece.

Kolumbijska pop-zvijezda otvorila je dušu za časopis Elle, za koji je pozirala i na naslovnici.

"Stvarno je jako teško pričati o ovome, pogotovo jer je prvi put da javno govorim o ovoj situaciji", započela je intervju.

"Dosad sam šutjela jer sam pokušavala sve procesuirati. Teško je o tome pričati, pogotovo jer još prolazim kroz sve to i jer sam pod povećalom javnosti i zato što naš prekid nije kao obični prekidi. Također, nije samo meni teško, nego i moj djeci. Nevjerojatno je teško", priznala je.

Dodala je i kako učestalo zanimanje javnosti za njezin privatni život njezinoj obitelji dodatno otežava već tešku situaciju.

"Pokušala sam zaštititi svoju djecu od svega, jer mi je to najvažnije u životu. No čuju stvari u školi od druge djece ili nalete na neke neugodne informacije na internetu, a sve to utječe na njih, znate?" istaknula je pjevačica.

Shakira i Pique objavili su prekid u lipnju ove godine, ali čini se kako ona nije htjela da njihova veza tada dođe kraju. Pique već ima novu djevojku, 23-godišnju studenticu Claru Chiju Marti, no o njoj Shakira nije htjela govoriti.

"Mislim da su takvi detalji ipak previše privatni da bi ih podijelila, barem u ovom trenutku, jer je sve još svježe i novo. Samo mogu reći da sam uložila sve što sam mogla u ovu vezu i u svoju obitelj", kazala je Shakira.

Otkrila je i kako je napravila uslugu Piqueu zbog njihove djece tako što je ostala živjeti u Barceloni, umjesto da je odselila u SAD što bi bio puno bolji potez za njezinu glazbenu karijeru.

"Ponekad se nadam da je sve ovo samo ružan san iz kojeg ću se kad-tad probuditi. Ali ne, stvarno je", priznala je Shakira.

"Ono što je također stvarno je razočaranje kada vidite da je nešto za što ste mislili da je tako sveto i posebno, kao veza koju sam imala s ocem svoje djece, u medijima pretvoreno u nešto vulgarno i jeftino", dodala je te je istaknula i kako se sve to događa dok njezin otac prolazi kroz teške zdravstvene probleme.

"Ovo je vjerojatno najmračniji trenutak u mojem životu", zaključila je pjevačica.

Shakirin i Piqueov prekid popraćen je i glasinama o preljubima. Španjolski novinar Jordi Martin nedavno je istupio u medije s tvrdnjama da je Pique varao Shakiru sa supermodelom Bar Refaeli i da je ona bila tek prva među njegovim ljubavnicama.

Unatoč svemu, bivši par navodno pokušava ostati u prijateljskim odnosima zbog dobrobiti svoje djece, piše španjolski El Periodico.

