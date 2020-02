Shakira je 10 godina mlađeg ljepotana upoznala na snimanju spota za svoju pjesmu "Waka Waka (This Time for Africa)", a par je od onda nerazdvojan. Imaju dva sina.

Svjetski popularna pjevačica Shakira i njezin partner, nogometaš Gerard Piqué imaju mnogo toga zajedničkog.

Jedan od zajedničkih detalja je 2. veljače, tj njihov rođendan. Pjevačica i nogometaš rođeni su na isti datum, no Shakira slavi 43, a Piqué 33 godine. Otkad su postali par prije 10 godina, privukli su pažnju brojnih svjetskih medija, što još uvijek nije splasnulo.

Shakira je 10 godina mlađeg ljepotana upoznala na snimanju spota za svoju pjesmu "Waka Waka (This Time for Africa)", koja je bila navijačka himna Svjetskog nogometnog prvenstva 2010. godine. Pjevačica je već u to vrijeme imala status jedne od najpopularnjih na svijetu, a tijekom godina se i njezin odabranik profilirao kao jedan od najuspješnijih nogometnih zvijezda. Zaljubili su se na prvi pogled, a Piqué nije razmišljao ni sekunde kada je Shakiru pozvao na spoj. Prvi put su fotografirani kao par na jednom njenom koncertu 2010. godine.

Kada su se upoznali, brojni njihovi prijatelji bojali su se kako ljubav neće potrajati zbog velike razlike u godinama. Piqué je u nekoliko navrata dao jasno do znanja da su godine samo broj. Tijekom godina, par si čitavo vrijeme daje podršku. Shakira je tijekom njihove veze snimila tri studijska albuma te je odradila svjetsku turneju.

Piqué je s druge strane s reprezentacijom Španjolske osvojio svjetsko nogometno prvenstvo 2010. godine i europsko prvenstvo dvije godine kasnije, a nakon brojnih trofeja objavio je 2018. godine kako se povlači iz nogometa.

Slavni par ima dvojicu sinova koji su im najveća motivacija u životu. Milan je rođen 22. siječnja 2013. godine, dok je njegov mlađi brat Sasha rođen 29. riječnja 2015. godine.

Shakira i Piqué mnogo su puta spomenuli da su srodne duše, no nije lako održavati vezu s tako zahtjevnim karijerama kakve oni imaju. Provode jako puno vremena odvojeno, no svaki zajednički trenutak cijene sve više upravo zbog toga. Unatoč optužbama o prevarama s kojima su se suočavali tijekom godina, par je i danas jedan od najstabilnijih u svijetu showbiza.