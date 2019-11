Björk, Lady Gaga, Beyonce i Rihanna samo su neka od velikih svjetskih imena koje je oduševio rad Petera Movrina.

Pripreme za Severininu veliku regionalnu turneju ''The Magic Tour'' u završnoj su fazi.

Bajka za cijelu obitelj i sve generacije započinje 16. studenog u splitskoj Spaladium Areni, koja će, sudeći po interesu, biti premala za sve one koji žele doživjeti najspektakularnije Severinino izdanje do sada. Jer, uz 100 ljudi uključenih u organizaciju, ono što će se odvijati na pozornici čak dva i pol sata zasigurno podrazumijeva još neviđenu produkciju na ovim prostorima.

Tako će, uz Severinu, na pozornici biti 16 plesača, 15 glazbenika i simfonijski orkestar, uz fantastičnu video produkciju i kostimografiju, što će zajedno predstavljati pravi doživljaj, odnosno – umjetnost na najvišoj razini. U prilog tome idu i angažmani dizajnera kostima, Metoda Črešnara i Petera Movrina, čiji je rad već oduševio velika glazbena imena poput Björk, Lady Gage, Beyonce i Rihanne, s kojima je imao priliku i čast surađivati.

Movrin i Črešnar sjajan su modni dvojac koji priprema kostime za Severinu, ali čiji izgled još uvijek ne žele u potpunosti otkriti. Ističu tek:

''Uz kostime koje će Severina nositi na turneji, slavimo čarobnu ljepotu žene i umjetnice. Riječ je o kontrastima materijala i tekstura, koje pod svjetlošću i određenim pokretima dobivaju nove dimenzije, koje odražavaju duh modernog vremena i najavljuju budućnost.''

Svoju impresivnu dizajnersku karijeru Movrin je započeo na Prirodoslovno-tehničkom fakultetu u Ljubljani, gdje je završio i svoj prvi magisterij. Školovanje je zatim nastavio na prestižnom fakultetu Central Saint Martins u Londonu, baš kao i Črešnar, koji su, između ostalih, završili i i Alexander McQueen, Stella McCartney, John Galliano, Riccardo Tisci, Christopher Kane... O neospornom talentu dovoljno govori i to da je dva puta odabran među 40 najboljih mladih dizajnera na svijetu po izboru Lidewij Edelkoort, kao i to da je dva puta nagrađen za 'Elle best womenswear designer of the year'. Odabran je i za 'Vogue talent suported by Franca Sozzani, Anna Wintour and Sara Maino', kao i 'HM fashion award' finalist. Njegove kreacije bile su izabrane za velike modne izložbe po svijetu, na kojima su izlagali i Jean Paul Gaultier, Prada, Maison Margiela, Gucci... Nakon revije na London Fashion Weeku, počeo je surađivati i sa Sarah Burton za Alexander McQueen, dok trenutno radi kao freelance designer za Burberry.

Radio je kostime i za trilogiju The Hunger Games: Mockingjay (3. dio), a njegovi radovi objavljeni su i na naslovnicama i-D, Dazed, LOVE, Tank, Vogue...

No nakon što su osvojili svijet, vrijeme je da ih pobliže upozna i domaća publika.

Njihova remek-djela, u obliku Severininih kostima, moći ćemo vidjeti na nadolazećoj turneji The Magic Tour - 16. studenog u Splitu, 23. studenog u Beogradu, 7. prosinca u Zagrebu te 21. prosinca u Ljubljani.