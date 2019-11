Severinina turneja nastavlja se već sljedeće subote, 23. studenoga u Beogradu, zatim u Zagrebu 7. prosinca te Ljubljani 21. prosinca.

Trikom koji je zapanjio rasprodanu i dupkom punu splitsku Spaladium Arenu, započela je velika Severinina regionalna turneja 'The Magic Tour', produkcijski najveća i najzahtjevnija na ovim prostorima do sada. U dva i pol sata koncerta najveće hitove prati spektakularna koreografija. Sve to na pozornici u obliku dijamanta, najsuvremenijeg i svjetskog standarda, koja skriva brojna iznenađenja za publiku. Na njoj se, uz Severinu, izmjenjuje čak 16 plesača s 20 koreografija, svira 15 glazbenika, kao i članovi simfonijskog orkestra.



Tako je na najspektakularniji mogući način premijerno, prvim koncertom u sklopu turneje, predstavljeno sve ono na čemu je proteklih mjeseci, na čelu sa Severinom, radilo čak 100 ljudi, među kojima posebne zasluge nose još i talentirani slovenski redatelj Nejc Levstik, poznat po dosad brojnim uspješnim inozemnim projektima, koreograf Matic Zadravec, s kojim je Severina surađivala i na prethodnoj 'Dobrodošao u klub' turneji, dizajner kostima Peter Movrin, koji je u svojoj karijeri imao prilike raditi za imena poput McQueena, Miu Miu, Beyonce, Lady Gage, Björk, a ovom prilikom je snage udružio s također uspješnim dizajnerom Metodom Črešnarom, zatim light manager Črt Birsa, koji je rasvjetom dao posebnu čar svemu onome što se događalo na pozornici, koju je posebno za ovu turneju osmislila scenografkinja Greta Godnić.



Severinina turneja nastavlja se već sljedeće subote, 23. studenoga u Beogradu, zatim u Zagrebu 7. prosinca te Ljubljani 21. prosinca.