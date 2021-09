Severina je održala koncert pred publikom u Vinkovcima, a ni pljusak je nije uspio otjerati s pozornice.

Severina je velikim koncertom zatvorila ovogodišnje Vinkovačke jeseni, a ni loše vrijeme je nije spriječilo da nastupi pred brojnim obožavateljima.

"Nothing compares to you, Vinkovci… Što je kiša više padala, vi ste bili sve glasniji. Kažu "nikad puniji trg", a meni puno srce. Hvala, dragi moji Vinkovci, trebali ste mi", napisala je Severina uz video koji je objavila na svojem profilu na Instagramu.

U videu se vidi i da joj čovjek iz osiguranja na pozornicu donosi kišobran kako ne bi pokisnula, ali ona je to odbila sa smiješkom na licu pa ga poprilično začudila.

"Ti si divna osoba", "Kako god i šta god, ova žena zrači ljubav", "Koliko pozitive", "I ti si nama trebala", "Svaka čast, prava profesionalka", "Kraljica", "Ja ne znam tko ne može ne voljeti ovu Seve", "Volim tvoju energiju", "Neki ljudi samo pokisnu, drugi osjećaju kišu", napisali su joj pratitelji u komentarima.