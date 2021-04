Severina Kojić je za srpski magazin Nedeljnik priznala da je bila šokirana kada je u javnost procurila njezina eksplicitna snimka, a prisjetila se i tko joj je bio najveća podrška.

Pjevačica Severina Kojić (48) dala je veliki intervju za srpski magazin Nedeljnik u kojem je, među ostalim, progovorila i o eksplicitnoj snimci s jahte koja je u javnost procurila 2004. godine i na kojoj je s tadašnjim partnerom Milanom Lucićem.

Mnogi su od tada tvrdili da je pjevačica sama plasirala video u javnost u svrhu reklame, no ona ističe kako to nije istina.

"Nikad nisam tražila da moja intima izađe vani. To je bio veliki šok. Dala sam onda dva intervjua povodom toga, i to je bilo to. Bilo je teško, ali preživjela sam. U rok službe ili, što bi u Splitu rekli, tempi pasati. Ali eto, bila je to zabava, nekima i dan-danas. Pa kad mi nemaju što reći, onda mi spominju taj nesretni snimak s broda", ispričala je Severina, pa se prisjetila podrške koju je tada dobila od prijatelja i majke.

"Ali moja Lepa Smoje me je tad nazvala i rekla: 'Mala, koji su to punjetari (splitski izraz za nedorasle mladiće)? Kad je ona stvar imala veze s moralom? 'Ko je to izmislija?' Peki me je tad nazvao da me nasmije i rekao: 'Pa ne možeš snimati sve u jednom kadru. Trebala si raskadrirati'. Arsen Dedić je pak krenuo telefonski razgovor na način: 'Kolegice, čujem da vam treba filmska glazba?'. Mater je bila najpreciznija, rekla je: 'Ajde, ćerce, jednom ćemo se tome smijat.' I smijemo se danas", naglasila je, no priznala je i kako joj ispočetka to nije bilo nimalo smiješno.

"Ali tad nisam šest mjeseci izašla iz kuće. Prvo je bilo žaljenje, a onda osuda da sam to sama dala zbog popularnosti. Čitala sam da su i Mileni to spočitavali. Ali, kruha i igara… Pod rubriku 'Zabava i Show'", kazala je Seve.

Pjevačica se u intervjuu dotakla i teme o govoru mržnje, o čemu je nadavano snimila i videokampanju s Goranom Bogdanom i Hristinom Popović, a kazala je i što misli o glumici Mileni Radulović te njezinim kolegicama koje su javno iznijele svoja iskustva seksualnog uznemiravanja.

"Velika je hrabrost i Milene Radulović, i Danijele Štajnfeld, i Merime Isaković. To je veliko olakšanje za sve žene. U Hrvatskoj je to pokrenulo lavinu na fakultetima, posebno na Akademiji dramskih umjetnosti. Nešto što je zapravo grozno, ali je otvorilo javni prostor koji o tome govori", zaključila je Severina.