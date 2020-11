View this post on Instagram

Dragi moji, svi vi koji živite u Bosni i Hercegovini, svi moji prijatelji, u mislima sam s vama ❤️ Želim pamtiti samo sretne dane i čekam(o) sretne dane... Samo budite odgovorni prema sebi i drugima. Volim vas i čuvajte se ❤️🙏🏻 Snimka iz sarajevske Zetre, 2012., gdje sam bila jedna od gošći velikom i nikad prežaljenom Kemalu Montenu ❤️ #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina