Severina se na profilu na Instagramu prisjetila anegdote s Arsenom Dedićem koji nas je napustio prije pet godina.

Severina svoje vrijeme trenutno provodi u samoizolaciji nakon što je potvrđeno da je zaražena koronavirusom, no unatoč svojim brigama nije zaboravila prisjetiti se našeg legendarnog glazbenika Arsena Dedića koji nas je napustio prije pet godina.

"Arsen Dedić je bio faca, svoj, u svom svijetu, s pjesmama koje sam slušala k’o mala. “Dida moj”, “Djevojka za jedan dan”. Imala sam sreću družiti se s njim, bio je nevjerojatno duhovit. Našla sam snimku koja me (pod)sjetila na njega i nasmijala do suza. Hvala ti, Arsene, što si to bio ti. Hvala ti za pjesmu ”Sama na sceni”, ali po ovome ću te pamtiti, po tvom humoru. Kažu da čovjek kad se počne smijati na svoj račun, sve preboli", napisala je Severina u emotivnom statusu uz koju je objavila i video s jednog nastupa i otkrila dio razgovora između nje i Arsena.

"Podrška je važna, ja to znam iz svog života. Naime, bilo je nekih situacija u životu koje su mi bile baš loše, neću o ovim zadnjima, to nije ništa duhovito. Ali ima nekih situacija koje su baš bile duhovite, u najgorim situacijama za jednu ženu. Znate da je izašao, prije sto godina, neki moj film. Ja sam još uvjerena da to nitko nikad nije gledao. I u tim situacijama uvijek su ljudi krasni. Ljudi imaju potrebu da nekog zaštite, da nekog vole, pruže mu podršku i ja sam dobila tisuće i tisuće poziva, sms-ova, svega. Neki su mi ostali u krasnom sjećanju, a jedan mi je ostao u najkrasnijem. Naime, zvao me Arsen Dedić i rekao mi: "Kolegice, ja sam čuo da imate neki film, ali da nema glazbu pa se preporučam", ispričala je Severina u videu.

Objava je oduševila i nasmijala do suza njezine pratitelje na profilu na Instagramu koji su ju pohvalili što nije zaboravila na velikog Arsena, ali i što se zna dobro našaliti na vlastiti račun.

"Kolika diva! Bravo Seve, nema te svijet", "Ovo je vrh", "Ovo je spektakl, oplakala sam od smijeha, kraljice", "Kraljica ostaje kraljica", "Carica si, šaljem pozitivu i dobre misli do tebe", "Najveći su oni ljudi koji znaju napraviti zafrkanciju od vlastite nevolje koja ih je snašla", "Želimo tvoj stand up", poručili su joj obožavatelji.