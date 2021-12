Severina je javno komentirala navodnu ljubavnu vezu s Filipom Miletićem, s kojim je se povezuje već nekoliko mjeseci.

Nakon što se već nekoliko mjeseci šuška o ljubavnoj vezi Severine i glazbenog producenta Filipa Miletića, pjevačica se konačno javno oglasila i komentirala njihov odnos.

"Filip i ja nismo u vezi, ne zabavljamo se. Jednostavno već dugo ne čitam novine, nego mi jave prijatelji što pišu i onda, kad smo vidjeli naslov 'Kako dalje', onda smo se smijali jer ono, završili smo ploču i sad ćemo kao prekinuti. Međutim, naša suradnja traje 10 godina, vjerojatno je moj razvod to pokrenuo, ali je toliko pogrešno plasirano. Uopće me više ne pitaju ni je li to istina ili nije, ali bolje da pišu o tome nego o nekim teškim stvarima o kojima se pisalo", izjavila je Severina za portal Klix.ba.

Severina i Filip započeli su suradnju prije više od 10 godina. On je tada bio u ozbiljnoj vezi s pjevačicom Anom Bebić, koja je neslavno završila, a i tada su ga u medijima povezivali sa Severinom i nagađali da je ona kriva za prekid, no to su oboje demantirali, piše Nova.rs. Bebić je sa Severinom otpjevala i popularni hit "Italiana", iza kojeg također stoji i Filip.

Nagađanja o njihovoj ljubavi krenula su nakon što su se u javnosti počeli sve češće zajedno pojavljivati i objavljivati zajedničke fotografije na društvenim mrežama.

Filip je inače magistar klavira, a radi kao producent i skladatelj te stoji iza producentske kuće "FM Play", koju je 2007. godine pokrenuo s Milošem Roganovićem. Iste su godine osvojili estradu pjesmom "Aspirin", koju su napravili za Seku Aleksić, a otada su nastavili nizati hitove i surađivati s najvećim regionalnim glazbenim zvijezdama te su osnovali i popularni bend "Ministarke".

Najznačajniju suradnju svakako imaju sa Severinom i stoje iza nekih od njezinih najvećih hitova, kao što su "Brad Pitt", "Uzbuna" "Italiana", "Dobrodošao u klub", "Grad bez ljudi" i mnogi drugi.

Iz Beograda u Mariju Bistricu preselila se zbog našeg popularnog glazbenika: ''Puno je tu životnih lekcija'' +15

Ljubavnica princa Alberta otkrila pravo lice najtužnije princeze? Njezina izjava svima je dala misliti +26