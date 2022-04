Severina je s Nenadom Korkutom otvorila ples na spektakularnoj proslavi svog 50. rođendana.

Ne stišavaju se reakcije i dojmovi domaće javnosti oko tuluma godine koji je održan povodom Severinina 50. rođendana u zagrebačkom klubu Mint, a detalji s proslave preplavili su društvene mreže.

Tako je njezin PR agent i prijatelj Davor Grgin na svom profilu na Instagramu objavio i snimku prvog rođendanskog plesa, a prvi je sa slavljenicom zaplesao naš poznati modni kritičar Nenad Korkut.

Dvojac je zaplesao na taktove pjesme "Fly me to the moon", koju je otpjevao Marko Tolja, a Severina je pri plesanju imala malih problema sa šlepom glamurozne haljine, ali brzo se snašla.

Na Severininom tulumu pojavila su se brojna poznata lica domaće i regionalne estrade, a nitko joj nije došao praznih ruku. Osim Tolje, na pozornicu su se popeli i Selma Bajrami, Ana Bekuta, Saša Matić, Patar Grašo te Haris Džinović, a pjevala je i slavljenica, koja se tijekom večeri presvukla u još jednu spektakularnu haljinu.

