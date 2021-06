Severina uživa u odmoru na Maldivima, odakle dijeli seksi fotografije na Instagramu i golica maštu svojih brojnih obožavatelja.

Severina (49) nastavlja dijeliti seksi fotografije sa svog odmora na Maldivima kojima ostavlja svoje brojne obožavatelje bez daha.

"Pogled", napisala je splitska pjevačica koja je pozirala u bijelom bikiniju u prozirnoj, staklenoj kadi. Severina je promijenila nekoliko poza tijekom fotografiranja i čak skinula grudnjak uz otvoreni prozor kroz koji se, kako je i sama naglasila, može vidjeti divan prizor.

U 20 minuta skupila je više od 6000 lajkova i mnoštvo komentara, odnosno komplimenata pratitelja na Instagramu. "Gori Instagram!", "Lijepa", "Jao, kakva uživancija", "Ljepotica", "Prekrasna", napisali su joj.

Neki su je pitali i koga je povela sa sobom na Maldive, no pjevačica je u vezi s tim tajnovita kao što je i o svom braku s Igorom Kojićem, za koji se još od prošle godine šuška da je u krizi.

Svojedobno su srpski mediji pisali i da Severina ljubi vinara Tomislava Voštinića iz Ivanić-Grada, no to su oboje negirali. Šuškalo se i da se Igor iselio iz zagrebačkog stana pjevačice, ali to je njezin tim brzo demantirao.