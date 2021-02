Severina je na Instagramu objavila dirljiv status i fotografiju posvećenu Đorđu Balaševiću.

Cijela regija se u tuzi oprašta od Đorđa Balaševića, njegova obitelj, prijatelji i kolege su neutješni i mnogi mu upućuju posljednje pozdrave putem društvenih mreža, a među njima i Severina.

Ona je svom profilu na Instagramu objavila fotografiju prvog susreta sa Đorđom i posvetila mu poduži emotivan status, otkrivši koliko joj je u životu značio.

"Ovo je naš prvi susret 2001. godine u Novom Sadu. Slučajno smo se sreli u jednoj pizzeriji. Pitala sam ga čime se hrani da piše onakve tekstove. Nasmijao se... A onda me jednu večer nazvao i rekao da nije nikada imao gosta na koncertu i da bi volio da gostujem na njegovom koncertu u Novom Sadu, kao gost iznenađenja. Bila sam u Njemačkoj i ispala mi je slušalica iz ruke. Nisam ništa govorila, nisam vjerovala, a on je nastavio: "Ako će ti to biti problem zbog gostovanja u Srbiji, razumjet ću ako me odbiješ.". "Ako me odbiješ?" Pa moja prva kupljena kazeta je 'Boža zvani Pub', kupljena u “Fotomuzikaliji" u Splitu 1982. Nasmijala sam se i rekla da je baš duhovit. "Da li bi mi otpjevala 'Virujen u te' i 'Ja samo pjevam', to su mi najljepše pjesme. Znam sve što si napisala. A i moj sin Aleksa bi volio da dođeš na koncert." To je bio osjećaj kao da sam položila sve na fakultetu (mojoj mami umjesto maturske slike prilažem ovu). Kao da me dekan zove da budem s njim na bini, kao neki najbolji student iz klase. Mislila sam se, okej, ako me sad nazove i Springsteen, mogu mikrofon o klin. Meni je to bilo isto. Najavio me ovako: "Kaže meni moj sin - tata, sve je to okej, ali ja bih da dovedeš Severinu na koncert." Ljudi u publici su se smijali i mislili da priča vic. A onda je rekao: "Kakav bih ja to bio otac, da ne ispunim sve želje. Sine, evo ti Severina..." Pjevala sam i 'Virujen u te' i 'Ja samo pjevam' i nakon toga smo ostali u kontaktu. On je napisao onaj izmijenjeni tekst pjesme na Porinu “Mala je dala” 2001. "Dušo, znaš, koliko god te netko volio, nikad te neće razumjeti i ne očekuj da te razumiju. Tamo gore na bini ne razumije te nitko tko nije gore odigrao puno utakmica. Olujno je tamo gore gdje nas nije puno stiglo..." Ti si bio vrh, ona višnja na vrhu torte, bila sam i 'Provincijalka' i 'Devojka sa čardaš nogama'. Sve žene su čekale baš takvog, iz tih pjesama... I bio si takav. Ne znam kako se oprostiti... Otišao je stražar dubljeg smisla. Voli te tvoja Marija", napisala je tužna Severina.

"Divno napisano", "Tužan je danas dan. Jedan od najtužnijih", "Mislila sam da pravi neku foru kad je rekao da Aleksa želi da se pojavi Severina na njegovom koncertu. To je bio najljepši koncert u mom životu", "Otišao je stražar dubljeg smisla", "Bila sam u prvom redu na tom koncertu", "Kakva posveta, ajme meni", "Prelijepo napisano", "Sve nas je naučio voljeti", "Jedan jedini i jedna jedina", samo su neki od brojnih komentara koje je dobila od obožavatelja koji se također u tugi opraštaju od legendarnog Đoleta.