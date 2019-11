Severina se priprema za skori početak svoje regionalne turneje, a zbog napornih plesačkih proba nikada nije bila u boljoj formi.

Za samo dva dana, pred tisućama obožavatelja, Severina će koncertom u rodnom Splitu započeti svoju četvrtu regionalnu turneju "The Magic Tour", koja će nadmašiti sve do sada viđeno, a Spaladium Arena, sudeći po interesu publike, bit će premala za sve one koji žele doživjeti najspektakularnije Severinino izdanje do sada.

Uz 100 ljudi uključenih u organizaciju, ono što će se odvijati na pozornici čak 2 i pol sata, zasigurno podrazumijeva još neviđenu produkciju na ovim prostorima. Najsuvremenija bina svjetskog standarda skriva brojna iznenađenja za publiku, a uz Severinu, na pozornici će biti čak 16 plesača, 15 glazbenika, kao i članovi simfonijskog orkestra. I sve to pod "okriljem" čak 150 kvadratnih metara LED ekrana.

Nakon subotnjeg koncerta u Splitu, u kojem se probe odvijaju već od početka tjedna, ova magična noć nastavlja se i u ostalim velikim gradovima, poput Beograda 23. studenoga, Zagreba 7. prosinca te Ljubljane 21. prosinca.

Inače, Severina se nedavno požalila kako je morala krenuti na fizikalnu terapiju zbog bolova u nogama, no čini se da su tretmani urodili plodom jer fotke s njezinih plesačkih proba pokazuju da je pjevačica u zavidnoj tjelesnoj formi.