Dvoje Splićana gledat ćemo u subotu na koncertu ''Želim život'' na Novoj TV, portalu Dnevnik.hr i Facebook stranici Dnevnik.hr. Severina i Petar Grašo glavne su zvijezde ovogodišnjeg humanitarnog koncerta. Našoj Karli Trstenjak Severina je otkrila što nas sve čeka na koncertu, ali i kako zadržati optimizam u teškim vremenima.

Zbog pandemije koronavirusa nakon 14 godina humanitarna akcija "Želim život" Zaklade Ana Rukavina ove godine bit će nešto drukčija, a nastupit će zvijezde estrade Severina i Petar Grašo.

Splitska pjevačica otkrila nam je neke detalje koncerta i kako se osjeća jer je su odabrani baš ona i Grašo.

I ove godine sudjelujete u koncertu ''Želim život''. Koliko Vama to znači?

"To je prije svega osjećaj časti i zadovoljstva zbog toga što je mama Marija ideju svog djeteta koje je jednostavno poručilo ''Želim život' što je svakako i simbolično u ovim vremenima kad gubimo i po 90 ljudi dnevno. Mislim da se radi jedna prava stvar koja je toliko pomogla ljudima i koja sve više osvještava ljude", istaknula je Severina.

Kad govorimo o koncertu - ove godine ih nije bilo puno pred publikom, ni ovaj neće biti pred publikom, no publika će biti pred malim ekranima, na portalu Dnevnik.hr i na Facebook stranici Dnevnik.hr-a, kakav Vam je to osjećaj, jeste li uzbuđeni?



"Pa nekako kad se bavite glazbom, naravski da nedostaju nastupi, ali ono što je najvažnije da imamo dosta vremena. Ja sam imala sreću da sam ovo vrijeme iskoristila, ustvari neki moji bliski suradnici i ustvari mi već snimamo album, u studiju smo, evo svaki dan, jako se tome radujem jer mi je nešto novo. Kad se desila ova situacija, mislim da svi trebamo bit solidarni. Razgovarati o koncertima u ovim vremenima. Mislim da je.. naravski da toga treba i uvijek se može napraviti kao ovaj na Novoj TV", rekla je pjevačica.



Znam da ne možete sve detalje otkriti, osim tog dueta s Petrom Grašom, što još gledatelje očekuje?



"Joooj, očekuje ih jedna roza haljina, jedna crna, ne znam, srebrno zlatna i dobrih pjesama nekih, mislim da sam dobar repertoar izabrala. Nije to dugačak koncert, ali s nas dvoje bit će taman za jedan ovaj pravi. Bit će pjesama i starih i novih!", ispričala je Severina.



Godina je za glazbenike pogotovo bila izazovna, no Vi zapravo radite cijele godine. Možete li nam otkriti što nas očekuje u idućoj godini?



"Očekuje nas jedan super plesni album za nas mlade s moje strane. I ja se nadam da me očekuje, ima jedna želja koja je meni jako bitna i važna i nadam se da će mi se to ostvariti, a ljudima, ja se nadam da će ne znam, bar do 4. mjeseca da će nam stat ova korona i da ćemo krenut nekako normalno živjeti. A do tad da se svak bavi sobom, da se preispituje iznutra", naglasila je pjevačica.



Kako u ovim teškim vremenima zadržati optimizam?

"Poštovati sve ono što se treba poštovati u ovim vremenima. Ja sam od početka nosila masku u 3. mjesecu, bilo mi je jako čudno što lockdown nije i u 9. mjesecu napravljen. Mislim da trebamo prije svega u novoj godini promišljati vlastitom glavom i da je to najbolji savjet", zaključila je Severina.

Koncert ''Želim život'' pratite u subotu od 20:15 sati na Novoj TV, portalu Dnevnik.hr i Facebook stranici Dnevnik.hr.

