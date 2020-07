View this post on Instagram

Drage moje Beograđanke i Beograđani, puno sam ovih dana s vama u mislima. Čuvajte se, pazite jedni na druge. I to će proći, a mi ćemo biti bolji ljudi. Uvjerena sam u to. Želim vam i zahvaliti, zapravo pohvaliti se, da je pjesma ‘Rođeno moje’ okićena prestižnom nagradom @naxiradio HIT GODINE. Čestitam doktore @drmilosroganovic... Znate koliko sam vezana uz ovu pjesmu. Sve znate. #nemapredaje #rodjenomoje #ljubavseljubavljuvraca #volimosevolimo #severina