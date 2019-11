Severina održala koncert pred 12 tisuća ljudi, najprodavaniji u povijesti Splita.

Spektakularno otvaranje Severinine velike regionalne turneje "The Magic Tour" započelo je baš onako kako i samo ime kaže – magično. Dva i pol sata čistog glazbeno-vizualnog užitka i za publiku i za Severinu. Rasprodana Spaladium Arena i dva sata prije početka koncerta blokiran promet ulicama oko nje na najbolji mogući način opisuju ono što se događalo u subotu navečer u Splitu.



Na tu se situaciju tijekom koncerta osvrnula i sama Severina, i to tijekom izvođenja pjesme "Grad bez ljudi''.



''Je li večeras Split grad bez ljudi? Jesu li večeras baš svi ovdje u Areni?", nakon čega se začuo gromoglasni pljesak i vrisak, što je značilo da su se svi prisutni složili sa Severinom. Među prisutnima bio je i Dino Merlin, koji je došao čak iz Sarajeva, baš kao i na prošlu Severininu turneju, te Doris Dragović, koja je stigla i prije koncerta kako bi pozdravila i podržala Severinu.



Zanimljiva situacija odvijala se i ispred Spaladiuma, gdje su se zatekli svi oni koji nisu uspjeli doći do svojih ulaznica. No zahvaljujući najboljem ozvučenju na ovim prostorima nesmetano su mogli uživati u najvećim Severininim hitovima i izvan dvorane. Osim sjajnog ozvučenja, produkcija je uključivala isto takvu rasvjetu, scenu, režiju, kostime, plesače, gudače, bend i naravno - Severinu, koja je blistala.



''Znate, ja sam samo na svim licima vidjela osmijeh i da se svi vesele. I da, vidjela sam sreću, stvarnu, iskrenu, bez filtera. E, tako je bilo na ovom koncertu. Neopisiva sreća publike i svih nas na bini, bili smo kao neka djeca željni zabave i dobro smo se proveli, vladala je neka konstantna sreća. Kao roditelji doveli djecu, pa postali djeca. Mislim da nitko u dvorani nije sjedio. Jedna velika ljubav u zraku ljudi željnih lijepih trenutaka. Predivna energija, zahvaljujem svima koji su sudjelovali u ovoj bajci. Kreativi, bendu, dizajnerima kostima na prelijepim kostimima, plesačima, gudačima, tehnici, organizaciji, svima koji su vrijedno radili dva mjeseca. Vidimo se u Beogradu i jedva čekam tu magičnu noć'', izjavila je Severina, na koju su posebno ponosni njezini Splićani, koji su komentirali da u Splitu nikada nije održan takav koncert, zbog čega i ne čudi što je upravo to najprodavaniji koncert u Splitu dosad, s više od 12 tisuća prodanih ulaznica.