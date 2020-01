Severina je najnovijom objavom na društvenim mrežama uspjela oduševiti obožavatelje.

Severina, koju na profilu na Instagramu prati više od 1,2 milijuna ljudi, svakom novom objavom izazove njihovo oduševljenje i dobije tisuće komplimenata na račun izgleda, a drugačije nije bilo ni nakon posljednje fotografije koju je s njima podijelila.

Naime, 47-godišnja pjevačica objavila je fotografiju na kojoj pozira u uskoj haljini koja je savršeno istaknula njezinu ženstvenu liniju dok je pozirala u zavodljivoj pozi.

"Nikad ne odustaj", napisala je uz objavu i dodala heštegove "volim što se volimo", "ljubav se ljubavlju vraća", "zahvalna za sve" i "the magic tour must go on".

Među morem komentara istaknule su se pohvale na račun njezinog besprijekornog izgleda.

"Izuzetno savršena", "Kraljica meni od svih veća", "Slatka si", "Predivna kao i uvijek", "Lijepa žena", "Seve, samo jako", "Tvoja moć nema granica", "Svaka čast, bez komentara, sve je tip top", "Ma ljepotica", "Ljepota ide iz srca, ostani uvijek takva dobrica, usrećuješ i sebe i nas koji te volimo", poručili su joj obožavatelji.