Severina baš kao i mnogo poznatih osoba trenutno ljetuje na Jadranu, a na večeri je srela i najveće holivudske zvijezde P. Diddyja, Matthewa McConaugheyja i Woodyja Harrelsona.

Naša Severina ljeto također voli provesti na Jadranu, a svoj je odmor za početak odlučila iskoristiti baš u dijelu Dalmacije gdje trenutno borave i brojne holivudske zvijezde Woody Harrelson, Matthew McConaughey i mnogi drugi.

Severina i njezine prijateljice odlučile su večerati u jednome restoranu, a baš su se tamo našli i poznati glumci, a osim njih tamo je bio i svjetski poznati reper P. Diddy.

Sean Love Combs koji se krije pod spomenutim umjetničkim imenom krajičkom je oka zamijetio zgodnu Severinu kad je prolazila pokraj njihova stola pa je i zastao kako bi je pogledao, a čini se da su i ostali glumci uživali u večeri.

Osim već dobro poznatih zvijezda, na Jadranu s njima boravi i još jedan glumac, Aziz Ansari poznat po ulogama u serijama ''Master of None Presents: Moments in Love'' te filmovima ''Get Him to the Greek'', ''30 Minutes or Less'' i drugima.

Samo večer prije, Severina je objavila videozapis na kojem njezin sin pozira s Woodyjem Harrolsonom i Chrisom Rockom, a Woody je dječaku potpisao i autogram s posvetom.

"Mama, mama dobio sam autogram od barbe koji glumi u Venom-u", napisala je Sevka u nastavku ispod slike na kojoj je papir s autogramom stajao na stolu.

"Bože, kakva srića dici. Vidili su Chris Rocka i Woody Harrelsona, barbu iz Venom-a... Moje prijateljice su vidile Matthew McConaugheya i Puff Diddya. Ja sam #TeamMatthew, a vi? Pardon, možda sam ipak malo više #TeamWoodyHarrelson", našalila se Sevka.

Pjevačica ne skriva koliko uživa na moru pa je objavila i niz fotografija u laganoj bijeloj košuljici zavezanoj oko struka dok se iza nje nalazi morsko plavetnilo, a u opis je kratko napisala: ''I zato ti, more, hvala''.

''Moja lipa, moja najlipša'', ''Naljepša ženo'', pisali su joj pratitelji.

