Severina je na Insatgramu objavila video s proslave 50. rođendana pa otkrila koji ju to trenutak posebno dirnuo u večeri za pamćenje.

Severina je sa stilom proslavila 50. rođendan, a da je još uvijek pod dojmom raskošne proslave koju nisu propustile najveće zvijezde estrade, govori i video koji je podijelila na svom profilu na Instagramu.

50-godišnja Seve pokazala je svima koliko je uživala u izvedbi pjesme "My Way" Franka Sinatre koju joj je otpjevao Marko Tolja koji ju je dirnuo do suza i kojemu je na kraju pohitala u zagrljaj.

"Jednom sam sanjala da smo svi moji dragi ljudi i ja na koncertu Franka Sinatre i pjevamo 'My way'… Preksinoć je tako i bilo jer je predivni Marko Tolja 'My way' otpjevao kao u snu. Hvala na bajci koju si nam priredio. Hvala mojoj obitelji i svim mojim divnim prijateljima što su organizirali čudesan party, a moje snove pretvorili u bajkovitu stvarnost. Vi ste moje bogatsvo", napisala je Severina uz objavljeni video s proslave.

"Divota", "Divna si bila", "Ubija u srce", "Ja da ovako čučnem ostala bih doživotno", "Carica si", "Uvijek svoja Seve", "Naša kraljica", "Haljina je sve", "Hvala ti na predivnoj večeri punoj topline, glamoura i onog poznatog “svi smo mi naši” osmijeha! Bila si iskrena, bila si sretna bila si svoja kao i uvijek! Srce ko kuća! Hvala draga naša S", poručili su joj pratitelji i prijatelji u komentarima.

