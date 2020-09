Severina je čestitala rođendan prijateljici Marijani Marinović, a u petak je mnoge iznenadila njezina šutnja za petu godišnjicu braka s Igorom Kojićem.

Severini i Igoru Kojiću je u petak bila peta godišnjica braka, no nijedno od njih se nije oglasilo za razliku od prošle i ranijih godina.

No splitska pjevačica je zato u subotu objavu na Instagramu posvetila jednoj njoj osobito dragoj osobi, prijateljici, dopisnici Večernjeg lista Marijani Marinović. "Sunce peče, Mare i ja sidimo u jednom poznatom kafiću, promatrajući tetovaže na brdovitom mladiću... Mare je otišla u Ameriku, ma je srcen uvik ovde, uz nas, uz mene. Draga naša hobotnice, neka ti je sretan ovaj poseban dan. Sretan rođendan, koke i da te srića i fotoaparat prate di god išla. Jer tvoje su fotografije čudo. P.S. @marijanamarinovic_mariachi, ljubi te krezo!", napisala je Severina.

Njezina objava je prikupila više od 4000 lajkova u 20-ak minuta, a mnogi su se pridružili čestitkama. "Kako ste mi lijepe", komentirala je jedna pratiteljica.

Inače, mnoge je iznenadila Severinina šutnja na petu godišnjicu braka. To je dodatno pojačalo glasine o njihovom bračnom krahu. Naime, još prošle godine Severina je objavila posvetu Igoru na Instagramu uz nekoliko njihovih romantičnih fotografija.

"25.9....kad pričam ti me slušaš, kad plešem ti se zadovoljno smješkaš, kad padam ti me čekaš dolje sa čokoladom u ruci... tvoja ljubav me čini potpunom, ali tvoja ljubav prema mom sinu me čini najsretnijom ženom na svijetu. Ponosna sam na tebe jer ti uvijek izabereš stranu ljubavi. Sretno nam!!! Živjela ljubav, jedina i najveća sila svijeta!!!", napisala je splitska pjevačica.