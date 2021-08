Severina je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj u bikiniju pozira na stijenama i gleda u more, a obožavatelji su je obasuli komplimentima na račun njezina izgleda.

Pjevačica Severina (49) nakon razvoda od Igora Kojića (34) odmara u rodnoj Dalmaciji.

Na svojem Instagramu već se pohvalila da ljetuje u omiljenom društvu, a sada je objavila jednu fotografiju na kojoj je sama.

"More, kada jednom baci svoje čini, onda zauvijek drži čovjeka u mreži čuđenja...", napisala je u opisu fotke na kojoj pozira na stijenama i gleda u more, no pažnju obožavatelja ukralo je njezino isklesano tijelo u bikiniju.

"Jao, ljepote", "Savršena si", "Seve ti si prava žena", "Diva", "Top tijelo i osmijeh", redali su se komplimenti ispod objave za koju je skupila i više od 20 tisuća lajkova.

Podsjetimo, Severina je prošli petak potvrdila razvod od Igora preko svog PR tima.

"Naš je razvod sporazuman, kao što je bio i dogovor o životu na različitim adresama. Zajedno smo potpisali, zajednički odvjetnik predao je papire na sud i nemam što dodati. Osim da nisam ni slutila da sudovi mogu biti tako agilni. U slučaju mog djeteta nisu bili. I to, nećete vjerovati, ista sutkinja koja je vodila predmet skrbništva, Tea Golub. Nije joj trebalo niti sedam dana da potvrdi sporazumni razvod", poručila je tada pjevačica, dok je njezin bivši suprug bio nešto manje rječit oko razvoda.

"Sve je rečeno, hvala na razumijevanju", kratko je komentirao Igor za Slobodnu Dalmaciju.