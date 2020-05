View this post on Instagram

od nepravomoćnog odvajanja jednog osmogodišnjeg dječaka iz njegovog doma. Sa sinom sam u tih šest mjeseci (182 dana) provela točno 29 dana tj. 690 sati. U tom “ravnopravnom roditeljstvu” mi je također oduzeto 180 sati zbog samoproglašene samoizolacije. Ovo je moj glas protiv nepravde. Hvala svima u dvorani koji su me došli podržati i dali mi nevjerojatnu količinu snage i ljubavi. Hvala! ❤️ ‘Rođeno moje’, Arena Zagreb, 07.12.2019. #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #zahvalnazasve #severina