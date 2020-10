Severina je posljednju objavu na Instagramu posvetila rodnom Splitu, a njezinog supruga Igora Kojića i dalje nema nigdje na vidiku.

Severina i dalje na društvenim mrežama ne komentira ništa vezano za navode o bračnim problemima između nje i supruga Igora Kojića, no čini se da popularna pjevačica uživa u rodnome Splitu. Posljednju objavu posvetila je Marmontovoj ulici u kojoj je i pozirala u vrućim hlačicama i lepršavoj bijeloj košulji s crnim točkama.

"Marmontova ulica, meni najdraža jer je posebna, najviše prehodana, po njoj smo trčale poslije škole iz “nove muzičke” u Cheerija na najbolje sendve u bubli i bombice. Na vrhu kula od Bastiona, tu san čekala bus šesticu za Sućidar (ako neko pita... siromašna četvrt, Braće Santini 10), a prema dole se spuštaš drito u bili svit, jer je dole more. Po sredini livo, smrdi sa peškarije, a priko puta desno na Prokurativama su se pivale neke antologijske pisme. I onda se mi ekipa, posli škole preko Marmontove spustimo do rive, sidnemo na klupu, jedemo buble i vonjamo onaj miris rive s kojim smo odrasli... Ala koji gušt... Tog vonja više nema, neko bi reka ”Fala svetom Franji”, ali osjećaj da me doli čeka najlipša riva je isti, istijacti... letin!", napisala je Severina na Instagramu.

"Ljepotice", "Zaista si ljepša od Venere. Žena, u pravom smislu riječi", "Seve u srcu", samo su neki od komentara njezinih obožavatelja.

I dok Severina uživa u Splitu, Igor Kojić je s prijateljem odlučio otići na izlet na Kosovo.

Supružnici si nedavno nisu javno čestitali godišnjicu braka, iako su to redovito činili posljednjih godina, a Severina Igorovu ocu Draganu Kojiću Kebi nije čestitala ni 60. rođendan.

Severina i Igor Kojić razdvojeni su posljednjih mjeseci, a osim trenutka kada mu je pjevačica čestitala rođendan, nema naznaka da su u kontaktu. Sudeći prema objavama na društvenim mrežama, Severina i Igor nisu se vidjeli otkako se ona vratila iz Beograda u Zagreb, a potom i ljetovala s obitelji i prijateljicama diljem Lijepe Naše.