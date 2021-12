U sklopu humanitarnog koncerta Želim život koji pomaže rad Zaklade Ana Rukavina Severina je otpjevala neke od svojih najvećih hitova.

''Tvoja prva djevojka'', ''Paloma nera'' i ''Djevojka sa sela'' pjesme su koje je energična Severina zapjevala na pozornici humanitarnog koncerta Želim život koji pomaže rad Zaklade Ana Rukavina.

Što je to ključno za dugoročan uspjeh i plodonosnu Severininu karijeru?

''Zatekla si me s pitanjem, ali ako smo već na ovoj predivnoj akciji koja se od tragične priče pretvorila i uveselila jako puno ljudi, i na tome zahvaljujem, mislim da je to borbenost, ustrajnost, upornost, a mi smo na bini jer to volimo i jer smo sretni zbog toga'', rekla je Severina.

Kako je ona preživjela lockdown i situaciju s koronom?

''Moram zahvaliti svojim prjateljima i suradnicima jer u tom periodu nikome nije bilo do ničega i nismo znali gdje to vodi. Od prošle godine od 9. mjeseca smo počeli snimati, bilo je teško, ali završili smo. Cijelu godinu sam išla u studio'', ispričala je Severina.

A kakva je pjevačica kad nije na bini, kad je kod kuće?

''Ne bih kvarila ljudima, neka misle da sam ovakva i kod kuće. Šalim se, doma sam u trenirci'', rekla je i čak otkrila pokoji detalj bladanske atmosfere u svom domu, kao i što njezin sin Aleksandar najviše voli.

''Isto kao i ja u djetinjstvu. Vrijeme Božića je bilo najljepše vrijeme u našem domu, Aleksandar se već sad raduje i pita kakav će biti bor. Sad smo oko spremanja, crtanje po prozorima i pečemo kolače'', ispričala je Severina.

Humanitarni telefon 060 9000 kojim se pomaže rad Zaklade Ana Rukavina za vaše pozive je otvoren do 31. prosinca 2021.!

