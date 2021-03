Severina je na svojem Instagramu posvetila objavu preminulom Reni Raosu, majstoru rasvjete koji je godinama surađivao s brojnim domaćim zvijezdama.

Pjevačica Severina Kojić na Instagramu se oprostila od svojeg preminulog suradnika i prijatelja Rena Raosa, redatelja i majstora rasvjete.

Pjevačica mu je posvetila dirljivu objavu na Instagramu koja je rijetke ostavila ravnodušnima.

"Znate ono svjetlo što me obasjavalo na bini, svjetlo prekrasnog spektra boja... Moj Reno me bojio tim svjetlima i svojom duhovitošću već 15 godina. Rasvjeta je kao čovjek; ponekad si sjajan, ponekad se zbog kontra svjetla vidi samo obris, crvena je strastvena, plava melankolična, žuta je sunčana, narančasta radosna... Sve je te boje nosio u sebi. Njegova je rasvjeta bila nasmijana, bio je najbolji majstor rasvjete, ali više od toga - bio je predivan čovjek i prijatelj. Grlio me nakon svakog koncerta i komentirao ih. Crnu nikad nije upalio. Nije bila uopće njegov stil. Ali za moj bend i mene, više nema našeg čarobnjaka da nas prošara svojim bojama... Velika praznina... Bol jača od suza... Gubitak nekog mog... Jučer je upalio crnu, prvi put... Valjda da vidi kako izgleda. Ali, kad nas odozgo ponovo obasja naš Reno, kad ponovo stanemo na binu, svirat ćemo, majstore, i dalje u tvojim bojama. Počivao u svjetlu i miru. Volimo te", napisala je Seve pored Renove fotografije i videa na kojem zajedno jedu u restoranu.

Njezini pratitelji u komentarima su joj iskazali podršku i sućut.

Od Raosa se za vikend oprostio i Massimo Savić, koji mu je također na svojem Instagramu posvetio emotivnu objavu.

"Reno je moj i naš prijatelj. Neću namjerno napisati bio jer u srcu će to zauvijek biti. Toliko toga smo prošli zajedno... Možda ta sjećanja pomognu proći kroz ovo razdoblje tuge. Pozornicama će faliti svjetlosni sjaj kakav si samo ti znao stvoriti. U mom životu falit će sjaj koji si u njega, kao suradnik i prijatelj, unosio svih ovih godina. Falit ćeš zauvijek. Tvoj Max", napisao je Massimo uz njihovu zajedničku fotografiju.

Reni je na Facebooku objavu posvetio i Thompson.

''RENO RAOS 1959. – 2021. Dragi Reno, počivao u miru Božjem!''