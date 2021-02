Severina se na Instagramu prisjetila putovanja u Meksiko iz 2008. godine i obajvila hrpu dosad neviđenih fotki.

Pjevačica Severina Kojić (48) na Instagramu se prisjetila putovanja na kojem je bila prije nego je upoznala svojeg supruga Igora (33)

Objavila je čak dvije galerije dosad neviđenih fotografija sa svojeg putovanja u Meksiko gdje je 2008. sa svojim menadžerom Tomislavom Petrovićem proslavila završetak snimanja albuma "Zdravo Marijo".

U to je vrijeme bila u vezi s hercegovačkim poduzetnikom Matom Čuljkom no on joj nije pravio društvo na putovanju, a nedugo nakon toga su prekinuli.

Na fotkama starim 13 godina Severina ne izgleda puno drugačije nego danas, no od tada se puno toga promijenilo u njenom životu. Nakon prekida s Čuljkom započela je vezu s poduzetnikom Milanom Popovićem s kojim je dobila sina Aleksandra kojemu je danas osam godina.

Severina se 2015. godina udala za Igora Kojića s kojim je još uvijek službeno u braku, no već se mjesecima nisu viđeni zajedno zbog čega ne prestaju šuškanja o njihovom razvodu. Proteklog tjedna glasine su dodatno rasplamsali napisi u srpskim tabloidima koji su pjevačicu ponovno povezali s vinarom Tomislavom Voštinićem, no navodnu aferu pjevačice brzo je negirao njen PR tim.