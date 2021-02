Severina je na Instagramu objavila fotografije na kojima pozira u centru Zagreba u kožnom kompletu.

Nakon što je siječanj provela u rodnom Splitu, Severina Kojić (48) je na svom Instagramu otkrila da se vratila u Zagreb.

Pjevačica se pohvalila svojom odjevnom kombinacijom za šetnju gradom, a u ovom je izdanju sigurno bila pravi mamac za poglede.

"Nebo je žuto, a sunce je blu", napisala je u opisu fotki na kojima pozira u plavom kožnom kompletu s kratkom jaknom i hlačama na trapez. Outfit je upotpunila i zelenom torbicom marke Gucci te šarenim štiklama, a svojim stajlingom je oduševila pratitelje.

"Predivna kombinacija", "Sjajna, kao i uvijek", "Kraljica mode", samo su neki od komplimenata koje je Seve dobila za svoj izgled na fotkama, a mnoge žene je zanimalo i gdje je kupila cipele. Objava je i u samo par sati skupila preko 27 tisuća lajkova.

I dok Seve nasmijana šeće Zagrebom, mnogi se i dalje pitaju što se događa s njezinim i Igorovim brakom. Par već dugo nije viđen u javnosti zajedno, a nedavno su izbrisali i zajedničke fotografije s Instagrama čime su dodatno rasplamsali glasine o razvodu. Oboje o svemu i dalje šute, a najnovije informacije o njihovom odnosu pružio je Igorov otac Dragan Kojić Keba.

"Kad me već pitate za Severinu i Igora, pojma nemam što se u njihovu braku događa, ne pričam s njima! Niti se trebam miješati u te stvari. Ne čujem se često sa sinom jer on ima puno obveza pa često nije kod kuće. Ne znam što je sa Severinom, nismo o tome razgovarali. Ona je već dugo u Hrvatskoj, ne znam planira li dolaziti u skorije vrijeme, ali to je njezina stvar", rekao je Keba za srpski Telegraf u prosincu prošle godine.