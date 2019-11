Severina nam se u intervjuu raspričala o sinu Aleksandru kojeg uspavljuje svaku večer novom pjesmom ''Rođeno moje'', koja je posvećena upravo njemu.

Severina je jedna od najpoznatijih i najpopularnijih pjevačica na Balkanu, a njezin baš svaki korak prate brojni obožavatelji i mediji.

Iako u njezinu životu nije baš sve med i mlijeko, ona se ne da, a 16. studenog započinje i spektakularnu turneju "The Magic Tour", gdje drugdje, nego u svom rodnom Splitu.

Pjevačica je uz to stigla izbaciti i novu pjesmu "Rođeno moje" koja obara rekorde slušanosti te emotivni spot koji je izazvao lavinu pozitivnih komentara, posebno žena koje su se, kao i ona, ostvarile u ulozi majke. Upravo je Severina u utorak na otvaranju zagrebačke poliklinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, ortopediju i sportsku medicinu "Kaliper" bila najveća zvijezda.

U kožnom crnom kombinezonu i vrtoglavo visokim štiklama strpljivo je odgovarala na brojna novinarska pitanja, još jednom najavila turneju, a raspričala nam se o novoj pjesmi i tome koliko se ona svidjela njezinu sinu.

"Toliko sam sretna što je moja nova pjesma takla ljude, i mene je taknula kad sam ju dobila krajem ljeta od Miloša Roganovića koji mi je rekao imam pjesmu za tebe i tvog sina. Sretna sam jer toliko je divnih komentara koje su mi slale oduševljene žene, djeca za svoje mame. Zaista nisam očekivala takav uspjeh jer balade nikada nisu takvi hitovi kao neke brze pjesme", odmah na početku iskreno priznaje Severina, koja je uspjela prenijeti emocije na publiku koja joj je uzvratila samo pozitivnim komentarima ispod spota te na društvenim mrežama, na kojima broji više od milijun sljedbenika.

"Mislim da se ne valja koncentrirati na negativne komentare, nego samo na dobre stvari i ono što radite, a to je u svakom trenutku moj sin, a pjesme su moj život i onda kada netko u jednoj pjesmi opiše vaš život, onda je to lijepa stvar. Ne koncentriram se na loše komentare, ne gledam to", odlučno poručuje pjevačica uoči turneje, od čijih priprema priznaje ima upalu mišića.

Bit će ovo drugačija turneja od prethodne, za majke i djecu, otkriva Severina, kojoj je drago vidjeti da na njezinim koncertima, kako sama kaže, predivne žene čine većinu publike. Najveću magiju vidi u tome kada na njima publika pjeva pjesme zajedno s njom. "Nisam ja tip da najavljujem spektakl, kod nas je danas sve spektakl i ekskluzivno, ali bit će lijepo po mojim standardima koji su visoki, ali što ću. Uzbuđena sam", zaključila je dio našeg intervjua o turneji koja se naporno pripremala nekoliko mjeseci.

Kada smo ju upitali kako uspijeva već godinama uspješno balansirati privatni i poslovni život te konstatirali kako joj se mnoge žene zasigurno dive, među ostalim i zbog toga, zanosna Splićanka poručila je: "Prije svega, ja se divim svim drugim ženama koje rade naporne poslove, i to poslove koje moraju raditi i na kojima nisu sretne. Divim se ženama s puno djece. Kada smo objavili novu pjesmu, bilo je toliko divnih komentara žena koje imaju bolesnu djecu, koje su samohrane majke i isto tako prošle jednu tragediju gdje muškarac ne zna otići, uzeti svoj kaput i lijepo otići kao gospodin čovjek... Puno je takvih žena te ja imam sreću da se bavim poslom gdje ja mogu odlučiti kad idem pjevati, a kad ne idem. Ovo je sada 'gušći period' kad ujutro vježbam, ali ja svaku večer uspavljujem Aleksandra još uvijek", raznježeno nam govori, no već u sljedećoj sekundi njezino lice poprima ozbiljniji izraz.

Otkrila nam je i kako je Aleksandar jako sretan zbog pjesme koju mu je posvetila te ga svaku večer uspavljuje upravo s njom. "Rekao mi je 'mama, ovo ti je najbolja pjesma', što mi je drago, jer inače kada počnem pjevati mi kaže 'nemoj, nemoj', jer on ima neke svoje pjesme. Ova mu se sviđa i baš sam sretna zbog toga", zaključila je Severina.