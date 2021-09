Severina je u novom intervjuu detaljno opisala svoju borbu za skrbništvo nad sinom.

Pjevačica Severina dala je veliki intervju za portal H-alter u kojem je iznijela brojne šokantne i dosad nepoznate detalje o svojem odnosu s ocem svojeg djeteta, Milanom Popovićem, i prepričala svoju dugotrajnu borbu za skrbništvo nad njihovim sinom.

Intervju je podijelila i na svojem Facebooku gdje ga je opisala kao priču o majci koju 9 godina sustavno maltretiraju.

Na samom početku intervjua otkrila je da su nevolje u njihovoj vezi počele čim su prohodali, ali je priznala da to nije odmah shvaćala.

"Pogriješila sam što se nisam prije oprostila od njega. Nakon četiri mjeseca otkrila sam da sam trudna, što me je istovremeno obradovalo i zabrinulo", ispričala je Severina koja se veselila majčinstvu, no naglasila je da su je brinuli Milanov nedostatak empatije, izbjegavanje bliskosti i praznovjerje, što je odlučila ignorirati u nadi da će ga promijeniti.

Prepričala je i događaj koji ju je zgrozio nakon rođenja sina, kada je Milan, kako tvrdi Severina, rekao da neće novinarima dopustiti da ga slikaju za manje od 50 tisuća eura, pa se po noći morala iskrasti iz rodilišta i smjestiti u stan koji su tada privremeno dijelili.

"Stan nas je dočekao izlijepljen plutom i 'ukrašen' crnim kamenjem da nas zaštiti od podzemnih voda, u skladu s njegovim praznovjerjem. Govorio mi je da on nije čovjek koji pristaje na kompromise. Pojavio se s liječnicom kineske medicine. U skladu s njenim mišljenjem, naredio mi je da četrdeset dana budem s djetetom kod kuće i zabranio svaki izlazak. I opet nestao", prisjetila se Severina koja kaže da je i nakon toga, kao žrtva zlostavljanja, gajila nadu u njegovu promjenu, no kada je ponovno nestao iz njezina i sinova života, odlučila se vratiti u Zagreb.

Malenom su tada bila dva mjeseca, a otac ga je prvi put nakon toga vidio tek poslije njegova krštenja, kada mu je već bilo 9 mjeseci. Severina je priznala da je, unatoč svemu, tada bila sretna, i da ga je opravdala zbog silne želje da njen sin ima oca no naglasila je da tada još nije znala kako će kasnije na sudu izjaviti kako djetetu nije potrebno prisustvo oca do njegove prve godine života.

Sve se promijenilo kada ga je u proljeće 2013. godine sa sinom posjetila na Cipru. Severina se zbog radnih obaveza morala vratiti u Dubrovnik, a dječak je ostao na Cipru s ocem i njezinom mamom.

"Tri dana kasnije on dolazi s djetetom u Dubrovnik i prijeti mi da će mi ga oduzeti, uništiti mi život, uzeti glasnogovornicu za medije. Tada prvi put spominje samostalno skrbništvo i vidim sve jasnije na što je on sve spreman", prepričala je.

U rujnu iste godine tijekom posjete Centru za socijalnu skrb Maksimir doznala je da je Milan bez njezina znanja izvadio sinu srpsku putovnicu.

Ispričala je i kako je, kad je jednom prilikom trebala pjevati u Crnoj Gori, u dogovoru s Milanom trebala povesti sina da se vidi s ocem, no da je od toga odustala nakon što je dobila dojavu da će je zaustaviti na granici. Nakon toga ju je optužio da je sina ostavila samog, iako ga je čuvala njezina majka, a tako je započelo njegovo sustavno blaćenje nje kao majke po medijima.

Uslijedila je privremena mjera suda 2014. godine da dijete bude s ocem svaki drugi vikend, što je Severina opisala kao najgori period u njezinu životu jer Milan sinu nije dao da priča s njom preko telefona kad je s njim i prije svakog nastupa slao joj je uznemirujuće poruke, koje je od njega nastavila dobivati i svih ovih godina.

U nastavku intervjua je detaljno opisala iskustvo s raznim institucijama kojima se obratila za pomoć. Prisjetila se i nalaza beogradskog liječnika koji joj je Milan poslao i u kojem je njihovom sinu dijagnosticirana anoreksija, koji je ona ocijenila kao lažan i za koji su joj u zagrebačkoj Poliklinici, gdje su je poslali iz Centra za socijalnu skrb Črnomerec, rekli da ga zanemari.

"Da sam ja donijela takav lažni nalaz, što bi se meni dogodilo?", zapitala se Seve te je dodala i kako tada nije znala da je Milan već imao dogovor s Poliklinikom, a kasnije je njihov predmet vratio i u Centar za socijalnu skrb Maksimir gdje je imao veze. Tamo ju je psihologinja prvi put pitala i zašto sinove slike stavlja na Instagram.

Ispričala je i kako je Milanu navodno osobito zasmetalo kad je saznao da ima dečka Igora Kojića te da je tad počeo stalno dizati tužbe protiv njih.

Nakon što je sud u travnju 2017. donio privremenu mjeru da dijete treba živjeti pola vremena kod oca, shvatila je da se našla u problemima.

Do sukoba između Milana i Severine došlo je i prilikom škole za sina. Ona ga je htjela upisati u javnu, a on u privatnu školu.

"Da bi me spriječio da upišem dijete u tu školu, ispleo je mrežu koja će to osigurati na čelu s Bandićem", tvrdi, no dodala je da u tome nije uspio. Ipak, neposredno prije početka škole 2019. godine isplivale su njezine privatne fotografije koje je slala mužu i za koje je sigurna da ih je u medije plasirao Milan koji joj je oko toga slao i poruke.

"Pala sam na 48 kg od stresa, prekinula sve svoje radne obaveze, to me je dotuklo", ispričala je, a otkrila je i da joj je Milan predbacivao njenu snimku seksa iz 2004.

Na kraju intervjua poslala je snažnu poruku o hrvatskom sustavu.