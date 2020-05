Severina je na društvenim mrežama objavila čestitku za mamu Anu povodom Majčina dana.

Severina nikada nije krila koliko joj znači podrška majke Ane Vučković, koja je uz nju bila u onim najljepšim i malo manje lijepim trenucima života.

Bila je uz nju na njezinom posljednjom koncertu u Areni Zagreb kada ju je Severina s pozornice posebno pozdravila, a sada je svima odlučila otkriti kakva je zapravo njezina majka i emotivnom joj objavom na društvenim mrežama čestitati Majčin dan.

"Ovo je moja mama, 'ko god je upozna, svi je vole - vesela, okretna, lucidna, duhovita, da ne nabrajam.. I to sa sve svoje 82 godine. Kad je nije bilo kući, to je za mene bila kuća bez srca. U najtežim trenucima mog života je uvijek bila briljantno točna: ”Ćerce, slušaj, samo naprid i ne misli na jučer. To je prošlo, a šta je prošlo, prošlo je. Ej dušo (zove me na telefon) reci mi di si? Jesi jela? Biće nisi? Alo, sad me zvala jedna da nešto pišu o tebi. A ja joj kažem: “Boga ti, a da o kome će”? Pa sam čitala u Slobodnoj da te nešto napa' onaj pop. I ja nabavila broj i lipo sam mu sve objasnila. I još sam mu rekla, ako te još koji put spomene, da ću mu ja Boga pokazat. I bija je sad na televiziji, ma te nije ni spomenija. A neki dan jedna u busu kaže nešto ''Severina''. I ja pitam: “Šta Severina”? A ona kaže: ''A ali je vi poznajete”? Na to ću ja: ''Jesam, od malih nogu je znan.'' Slušaj, ćerce, ti znaš 'ko si i mater zna i da se cili svit okrene protiv, ”onaj gore” zna. A znaš i ti i viruj u sebe, jesi me čula? Nego, di mi je unuk? Daj mi dite na telefon… Aloo, baba je, muzuviru moj....''I tako vam je meni s njom... ''Nek' te čuva Gospa Sinjska, sine moj, a mater se moli za te.'' I ja za te. To je mater. Sretan ti majčin dan, volim te, Mama", napisala je Severina i dirnula svoje prijatelje i obožavatelje.

"Pa divno! Lijepo vas je učila i bila dobra podrška. Bravo za mamu", "Takva je bila i moja mama", "Nisam mislila danas plakati", "Kao da čitam o mojoj mami", "To je majka plemenitog, toplog, razumnog srca", "Rasplakala me", "Predivno, živjele sve mama ovog svijeta", "Severina bi trebala da piše priče ili crtice. Svaki put kad pročitam tvoj post obradujem se", "Severina, a da napišete knjigu", samo su neki od komentara koje je dobila.