Sestra Paule Jeričević Petra Jeričević pokazala kadrove prvog susreta mlade i mladoženje i fotografije s vjenčanja!

Sestra Paule Jeričević Petra Jeričević podijelila je prve fotografije svoje sestre u vjenčanici i sve podijelila na svom Instagramu.

Paula je za vjenčanje odabrala usku vjenčanicu sa sitnim detaljima te je kosu svezala u nisku pundžu, a Petra je snimila i njen prvi susret s mladoženjom Filipom Tonkovićem.

Paula i Filip nježno su se poljubili i zagrlili, a potom krenuli na vjenčanje.

Na sljedećih nekoliko priča, Petra je podijelila videozapise s majkom i sestrom koje su se za ovu priliku posebno sredile, a objavila je i fotografiju iz crkve na kojoj se vide mladenci pred oltarom, a Paula se za crkveno vjenčanje dodatno ogrnula bijelim sakoom.

Petra je za ovu prigodu odjenula haljinu posebnog materijala koji liči na dijamantiće, a na dekolteu ima duboki prorez do trbuha.

Pošto se u nedjelju održava finalna emisija ''Plesa sa zvijezdama'', mladenki Pauli ovaj je tjedan bio poprilično naporan, ali sve je podnijela bez stresa zahvaljujući svoja dva dragulja, kako je nazvala svog supruga i plesnog partnera.

"Ovaj tjedan je blago rečeno turbulentan. Dok s Filipom 1 pripremam prvi ples, Filip 2 marljivo vježba sam i obrnuto. Kad me pitaju je li stresno uvijek kažem da nije. Zašto? Zbog ova dva dragulja koje imam pored sebe", napisala je u opisu fotografije na kojoj je pozirala sa zaručnikom Filipom s kojim je vježbala prvi ples te s Filipom Vidovićem koji joj je plesni partner u ''Plesu sa zvijezdama''.

"Nije tajna da sam se nakon desetogodišnje veze zaručila, ali ono što ljudi ne znaju je da je datum svadbe 27. 5., a finale 'Plesa sa zvijezdama' dva dana nakon toga, pa me sestra, koja je pobjednica 'Plesa sa zvijezdama' 2013. godine, zeza da će, ako i pobijedim, ona zauvijek ostat jedina Jeričevićka koja je pobijedila. Naravno, dug je put do finala, ali svakako bi bilo zabavno proživjeti ova dva velika dana u istom tjednu", izjavila je Paula za Dnevnik.hr, a bit će zanimljivo vidjeti hoće li se to u nedjelju i ostvariti.

Rozga objavila snimku s mladom perspektivnom pjevačicom, a obožavatelji su ugodno iznenađeni te očekuju duet! +26

Ovo su bivše ljubavi Blanke Vlašić, ljubila je slavnog rukometaša i jednog od najpoželjnijih pjevača s hrvatske scene! +18