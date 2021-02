Manuela Brunović je na svojem je Facebooku napisala kako su njezinoj sestri Bernardi blokirali broj za glasovanje na Dori i stavili je na "crnu listu".

Bura oko ovogodišnje Dore se ne stišava, a nakon što je Nina Kraljić optužila organizatore da je natjecanje bilo namješteno i da su blokirali broj na koji se moglo glasovati za nju, s istim optužbama istupila je i obitelj Bernarde Brunović.

"Hvala svima na tolikim porukama i pozivima...Emiliji Kokić, Jacquesu Houdeku, Ninu Kraljić, Toniju Cetinskom i svima koji nam se javljate. Znali smo...Gđa.Tolj nam je prije tjedan dana rekla da smo na crnoj listi i da naš izlet u Opatiju bude izlet, koji je nama donio jako puno plodova i na tome smo Bogu zahvalni", započela je svoj Facebook status Bernardina sestra Manuela.

"Sretni smo i ponosni! Imamo projekte za dalje, ali ovoliko poziva od tako važnih ljudi iz glazbene industrije, nismo očekivali. Bili smo blokirani, morali smo biti, kao i mnogi. Mi posebno jer smo na "crnoj listi " Uršule Tolj iako ona nama nije. Ako ste pročitali status Nine Kraljić - sve je rečeno", poručila je.

❤️DORA 2021❤️ Hvala SVIMA na tolikim porukama i pozivima...Emilija Kokić, Jacques Houdek, Nina Kraljić, Toni... Objavljuje Manuela Tobler u Ponedjeljak, 15. veljače 2021.

Bernarda je nastup na Eurosongu pokušala izboriti pjesmom "Colors", a kako tvrdi njena sestra, od publike nije mogla primati bodove jer je broj na koji su za nju mogli glasovati bio blokiran. O nepravdi se na društvenim mrežama oglasila i njena majka Ružica.

"Hvala svima koji su htjeli glasati za Bernardu, a nisu mogli jer su joj po naredbi namjerno blokirali broj! Hvala i vama koji ste se smilovali i bar ste 21 glas odlučili propustiti, i to je nešto, ali je li vam savjest čista?", napisala je Bernardina majka.

Podsjetimo, pobjednica ovogodišnje Dore je Splićanka Albina Grčić koja je s pjesmom "Tick-Tock" osvojila uvjerljivo najviše glasova publike i stručnih žirija, dok je Nina Kraljić s pjesmom "Rijeka" završila na drugom mjestu. Nakon brojnih istupa na društvenim mrežama o nepravdi koja joj je nanesena, Nina je izbrisala svoje profile, a ovo joj je bila posljednja objava:

"Dragi ljudi, ja ostajem dosljedna sebi, sviđalo se to nekima ili ne. Ne muljam niti mislim uljepšavati i pričati očekivane šablone. Imam pravo na svoj stav da mi je Bernarda, Mia i Toma pogotovo scenski i pjevački bio bolji i od mene i od Albine i njima čestitam. Ne sviđa mi se pjesma Tick-Tock i gotovo. Pomirite se s time kako se ja bez beda mirim s tim da samo zato što sam progovorila da nije sve tako divno i krasno iza stagea ili da mi se na vlastitoj jedinoj tonskoj probi puštala pjesma Tick-Tock na vlastite in ear slušalice maltene 10 minuta, a ne moja, što stvarno govori o poštovanju organizatora, i to 4 dana prije proglašenja i da bi nasumično izvlačenje rednog broja nastupa bila osnovna korektnost jer je prozirno previše, u novinama u bullyingu i posvuda u hejterskim komentarima", napisala je Nina prije nego što je deaktivirala svoje račune.