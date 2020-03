Sestra Danijele Dvornik koja živi u Firenci jedna je od brojnih koja mora biti u karanteni.

Koronavirus glavna je tema svjetskih i domaćih medija, a zabrinutost građana je sve veća. Otkazuju se brojna javna događanja, okupljanja i koncerti, sve kako bi se virus suzbio i spriječilo njegovo širenje.

U Europi je trenutno najgora situacija i Italiji, gdje živi i sestra Danijele Dvornik, a zajedno su sljedeći mjesec trebale putovati u Nizozemsku. No čini se kako od toga neće biti ništa jer je Danijelina sestra završila u karanteni, obzirom da je stanovnica Firence, a Danijela se o svemu oglasila na društvenim mrežama.

"Ne zna čovjek što bi u ovoj situaciji pisao, a da nije o koroni. Jučer sam poslala pismo o mogućem otkazivanju hotela u Amsterdamu za kraj travnja, od avio kompanije Easyjet još nisam dobila obavijest o otkazivanju leta, jer jedino u tom slučaju imam pravo na povrat novca,ali ako ga i ne dobijemo "svo zlo u tome". Moja sestra koja je u karanteni u Firenci, neće zasigurno moći na putovanje tako da će to morati pričekati neka bolja i zdravija vremena. Teška je ovo situacija za svih nas. Možda je svijetu u kojem živimo potreban neki "restart". Previše smo zaglibili u sebičnost i nezainteresiranost oko sebe pa nas priroda možda upozorava (volim ja to sebi tako objasniti). Mi, obični ljudi čemo shvatiti ali pitanje je da li će naši političari. Oni još razmišljaju o mjerama, naravno.

Ja i dalje pokušavam živjeti normalno ali brinem se. Ne toliko za sebe koliko na svoje bližnje. Brinem se i za svih nas koji smo ovdje jer nas do sada politika ove zemlje nije mazila, ni pazila. Opet ćemo imati sranje u ekonomskom smislu a nismo se još ni oporavili od 2008 godine. Kako netko može u ovoj situaciji brinuti o nekim kipovima sa Pantovčaka, dok živući ljudi već sad osjećaju posljedice ove pandemije? Ili o stranačkim prepucavanjima? Unutarstranačkim izborima? Ili o novoj fantastičnoj ideji davanja novčane stimulacije od 100.000 kuna onima koji se vrate u Hrvatsku, zemlju blagostanja i poreznih olakšica? Who cares! Ipak, vani je proljeće. Bit će bolje", napisala je Danijela.