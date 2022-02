Georgina Rodriguez je svojom serijom potaknula brojne polemike, a dok se jednima sviđa, drugi ističu kako ona takvu seriju nije ničime zaslužila.

Netflixov reality show "Soy Georgina" objavljen je prije nekoliko dana te razotkriva život partnerice nogometaša Cristiana Ronalda, Georgine Rodriguez, a dok je jedni hvale, drugima nije jasno zbog čega ona uopće ima svoju reality seriju.

Serija "Soy Georgina" na IMBb-u ima ocjenu tek 3,8 te brojne kritike na njezin račun.

"Mislim da ona ne zaslužuje seriju jer je, realno, nitko. Razumijem da je Ronaldova partnerica, ali je Cristiano taj koji je slavan i naporno radi da zaradi novac koji ona troši. Sudeći po njezinu Instagramu, ona je dosadna kućanica koja objavljuje luksuzne krpice. To je to. To je ono što i Kardashiani rade. Georgina brine samo o sebi, ne i drugima", "Jednostavno, ovo je priča koja ne govori ni o čemu, nego samo o Cristianovoj djevojci", "Neugodno mi je bilo ovo gledati, ona nema ukusa. Sve se vrti oko nekulturne dame koja se pokušava prikazati u drugačijem svjetlu", "Nemam pojma ništa o nogometu, a nisam ni znao da ova žena postoji. Nakon što sam pogledao, shvatio sam da je ovo samo priča o nekome tko se voli pokazivati", samo su neki od komentara na tom servisu.

Georgina je u seriji otkrila svoj put od nepoznate djevojke do onoga što je danas. Mnogima je ova reality serija dala odgovor upravo na to pitanje - što zapravo Georgina radi, osim što je Ronaldo u nju zaljubljen? Ipak, kritičara na njezin račun ne nedostaje.

Priča kreće od susreta Ronalda i Georgine, a upravo je jedan od najpoznatijih i najboljih nogometaša svijeta, Cristiano Ronaldo, ispričao sve o ljubavi svog života. Influencerica je pokazala i mjesto u kojem je odrasla, otkrila je informacije o svojoj obitelji i najužim prijateljima, a pokazala je i kako izgleda njezin svakodnevni život.

