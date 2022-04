Ozge Ozder, koja se 2018. godine udala za glazbenika Sinana Gulerjuza, s njim ima jedno dijete. Slavna je glumica s dolaskom kćeri Eve Lune na svijet uzela kratku stanku od snimanja serije „Nevjera”, ali se brzo vratila a set.

Glumicu Ozge Ozder gledamo u hit seriji 'Nevjera' koja se emitira na Novoj TV. Serija se još snima u Turskoj, a napeta radnja prikovala je brojne gledatelje uz male ekrane. Ozge je utjelovila lijepu, ali usamljenu liječnicu kojoj je teško naći partnera. Ozge Ozder, koja se 2018. godine udala za glazbenika Sinana Gulerjuza, s njim ima jedno dijete. Slavna je glumica s dolaskom kćeri Eve Lune na svijet uzela kratku stanku od snimanja serije „Nevjera”, ali se brzo vratila a set.

S mužem Sinanom Gulerjuzom otpevala je pjesmu „Ti i ja”. „Potrebna nam je bajka”, rekla je i svoju „bajku“ primila u naručje. Sada je otkrila i kako se osjeća. "Pjesma „Ti i ja” ima više od 30 milijuna pogleda. To je veliki broj kojim bi se ponosila čak i divovska imena iz glazbenog svijeta. Iskrenost i naivnost naše izvedbe, a što je najvažnije, ljubav koju osjećamo jednom prema drugomu, nešto je što se prenijelo. Navelo je ljude da kažu: „Ovo je stvarno.” Ono što je pjesmi donijelo uspjeh, što je navelo ljude da nas toliko vole i Sinana da mi kaže da želi dijete uvijek je isto. Ljubav koju osjećamo jedno prema drugomu, koja se s vremenom sve dublje uvlači u nas, raste, prožima moje meso i kosti, a sada se nalazi i u našem naručju. U sebi sam nosila pravu bajku, čudo, nešto vrlo, vrlo važno", kaže glumica.

Objasnila je i kakvu je trudnoću imala. "U punom smislu bez problema, mirnu i veličanstvenu. Mogu reći da je prvih mjeseci nisam ni osjetila, osim što mi se malo spavalo. Na primjer, uopće mi nije bilo mučno. Da nije današnjih testova, ova je trudnoća mogla biti nešto što bih primijetila tek u petom mjesecu kad mi je počeo rasti trbuh. Hvala Bogu, sretno je završila", priznaje te je ispričala je li imala čežnje.

"U svojoj sam trudnoći vjerovala da su čežnje mit, pa čak i „prilika da se pokaže muškarcima”. Bila sam blaga trudnica. Moja je okolina pokazivala više želje da moje stanje učini posebnim. Stalno su iščekivali da poželim nešto posebno. Osobito Sinan, jer on je oličenje junaka koji će, ako nešto poželim, prebroditi sve zapreke i to stvoriti", kaže Ozder. U intervjuu je ispričala i što se promijenilo u njezinu životu.

"Kuća se okrenula naglavce. Prostora je koji pripadaju nama manje, a očito će ih biti još manje. Svi su jako sretni i kao u snu, ali osim toga, nije se puno toga promijenilo. Jer ja to nisam dopustila. Nije li to, osim što je najveće čudo na svijetu, ujedno i jedan on najnormalnijih procesa u prirodi? Zar trudna životinja ne lovi ili se kloni samog života, na primjer? Ne, ona nastavlja biti dio prirode i tijeka. Jer život nastavlja svojim tijekom, a toliko je brz, očaravajući i lijep da si ti samo detalj na tom velikom kotaču", priča glumica.

Otkrila je kako se osjećala kada je tek saznala da je trudna te kako je suprugu priopćila tu lijepu vijest. "Iskreno, nisam napravila ništa posebno. Posumnjali smo i saznali zajedno", ističe. Na pitanje što je učinila kada je prvi put osjetila da se dijete ritnulo, odgovara: "Htjela sam da i Sinan to osjeti. I poslije sam to uvijek dijelila s njim, htjela sam da i on osjeti, da ne propusti. Te smo trenutke proveli s njegovom rukom na mom trbuhu".

