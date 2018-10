Voja Brajović otkrio je kako se njegov glumački kolega Sergej Trifunović osjeća dobro nakon što mu je pozlilo tijekom izvođenja kazališne predstave.

Nakon vijesti kako je srbijanskom glumcu Sergeju Trifunoviću pozlilo tijekom izvođenja kazališne predstave u Novom Sadu, oglasio se njegov glumački kolega Vojislav Brajović koji je cijelo vrijeme bio uz njega.

"Nakon pet minuta, odnosno nakon uvođenja publike u predstavu, Sergej nije mogao nastaviti. Čučnuo je iza scene i počeo mahati da ne može više. I jednostavno je izgubio govor. Ja sam ga animirao i vidio sam da to nije infarkt, zvao sam odmah hitnu pomoć", izjavio je Voja za Blic i dodao kako se Sergej sada dobro osjeća.

"Vidjeli su da nije srce, da nije infarkt, šećer, nešto što bi ugrožavalo njegov život. Odveli su ga na Institut u Sremsku Kamenicu, gdje su ga potpuno pregledali. Hvala Bogu on je dobar, bit će sve bolji i bolji. Pušten je, to je neki napad panika, nas glumce najviše ugrožava. Sve što mi kažemo da nije ništa dovodi do toga da bude svašta", ispričao je Vojislav.

Dodao je da su uvijek svi bili uz njega, te da su u bolnici sve profesionalno odradili.

''Teško je objasniti sve što se događa na sceni, to su manje ili više psihički strestovi. Možda da su mene pregledali, možda bi i mene zadržali'', objasnio je Brajović.