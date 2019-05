Tenisačica Serena Williams zapalila je javnost svojom oskudnom opravicom za turnir Roland Garros.

Serena Williams, najveća tenisačica svih vremena, na velikom teniskom turniru Roland Garros pojavila se u, blago rečeno, kontroverznom izdanju.

Samo godinu dana nakon što je njezin posljednji catsuit izazvao lavinu kritika na istom teniskom turniru, Serena Williams pokazala je kako ju uopće nije briga za kritike. Za prvo kolo turnira odabrala je outfit koji je opet izazavo mnogo rekacija korisnika društvenih mreža.

37-godišnja megazvijezda, pokazala je svoj outfit koji je Nike dizajnirao posebno za nju, a to ne bi bilo ništa posebno da njezin sličan catsuit od prošle godine nije bio - zabranjen.

Tako je ultrakratku sportsku haljinicu s mrežastim, prozirnim dijelovima nosila za vrijeme igre s Vitalijom Diatchenko, koju je na kraju pobijedila. Na njezinoj je opravici pisalo "majka, šampionka, kraljica i božica".

Mnoge sportske zvijezde surađuju sa slavnim brendovima odjeće koji im dizajniraju personalizirane dresove i slično, ali za Seerenu je teniski svijet odlučio kako je već nekoliko puta otišla predaleko, pa je njezino odijelce od prošle godine proglašeno neadekvatnim za sudjelovanje u igri.

Navodno je dizajnirano kako bi spriječilo krvarenja nakon teške trudnoće kroz koju je Serena prošla, no suce i teniske saveze to nije zanimalo.

Ni ove godine nije manjkalo negativnih komentara na Serenim izgled. Tako se ova crna tenisačica jakog tijela našla na udaru komentara o tome kako izgleda "kao zebra". Drugi su joj pak iskazali podršku, rekavši kako su njezini rezultati glasniji od riječi.

This grand slam tournament, Serena Williams is dressed in zebra stripes........First image, coming out of the French Open, of #SerenaWilliams Williams on court in her opening round match pic.twitter.com/4m4jeZXNpa

They banned the black Nike catsuit that @serenawilliams wore at the 2018 French Open. She came back strong wearing this with inspiring words: 'queen' and 'champion'.



Trashy or classy? #FrenchOpen#SerenaWilliams pic.twitter.com/7BN7X6hDK7