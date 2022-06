Senad Bašić se u novom intervjuu prisjetio snimanja serije "Lud, zbunjen, normalan", koje je trajalo 10 godina, i kolege Mustafe Nadarevića koji mu je glumio oca Izeta, a progovorio je i o svojem privatnom životu.

Bosanskohercegovački glumac Senad Bašić najpoznatiji je po ulozi Faruka Fazlinovića u popularnoj humorističnoj seriji "Lud, zbunjen, normalan", s kojom ga mnogi još poistovjećuju.

Sada se u razgovoru za Raport.ba prisjetio snimanja hit-serije i pokojnog kolege Mustafe Nadarevića, a otkrio je i smeta li mu kada ga ljudi zovu Faruk.

"Glumcu to imponira, jer to znači da je uloga 'ušla' u narod i da je ostalo zapamćeno. Ima jako puno uloga koje glumci naprave, a uopće ih narod ne zapamti. Jednostavno ih ne primijete. Težak je to put", kazao je Senad.

Snimanje serije "Lud, zbunjen, normalan" trajalo je čak deset godina, a evo kako se glumac prisjeća tog vremena.

"Bilo je jako naporno. Ustajao sam u 5 sati ujutro, na setu bi bio u 6. Na Akademiji bi bio od 16 do 19 sati, a onda bih imao predstavu navečer. Znalo se dogoditi da dođem kući navečer i nemam snage čak ni da izvadim scenarij za sutradan", priznao je i dodao: "Trajalo deset godina snimanje i to je jako dug period. Dolazi do zamora materijala i to ne samo kod glumaca, nego i kod autora, pisca, redatelja i cijele ekipe. Niko nije ovoliko dugo snimao ni u BiH, a ni regiji. 'Lud, zbunjen, normalan' je imao 12 sezona po 24 epizode. Inače, sezona u normalnim zemljama traje osam ili 12 epizoda, samo kod nas je 24".

U seriji mu je oca Izeta Fazlinovića glumio legendarni Mustafa Nadarević koji nas je napustio u studenom 2020. godine.

"Bosna je cijenila Mustafu Nadarevića. Bosna ga je napravila. Njegova prva glavna uloga je bila u 'Mirisu Dunja', tada je imao 44. godine. Poslije te uloge ide uloga 'Otac na službenom putu', a onda ga zovu u Beograd gdje glumi u filmu 'Već viđeno', a u Zagrebu igra ulogu Leona Glembaya. Mustafu i njegovu karijeru je suštinski napravila BiH. Ono što je radio u Zagrebu su pretežno bile serije i u kazalištu. Međutim, baš sam sada završio jedan film u Zagrebu i ono što sam čuo nije kotirao kao što je ovdje u BiH", kazao je Senad o pokojnom kolegi.

Osim što je glumac i profesor na Akademiji, Senad je suprug, otac i djed, a ne krije da nije lako uskladiti obaveze s obiteljskim životom.

"Svakome je teško. Nekako sam imao sreću da sam odvojio djecu od sebe. Oni žive samostalno. Kćer mi je u Berlinu već devet godina, zajedno s unukom. Sin je završio na Akademiji scenskih umjetnosti produkciju, ali još se nije zaposlio. Ne ide to tako lako, nisam nešto politički aktivan, ali nije ni on. Siguran sam da će sve doći na svoje i biti dobro", ispričao je.

Cijeli intervju sa Senadom pročitajte OVDJE.

