Selena Gomez je snimljena tijekom šopinga u New Yorku u opuštenim izdanju bez grudnjaka.

Pjevačica Selena Gomez (28) ovaj je tjedan snimljena u New Yorku tijekom šopinga s prijateljicom u luksuznoj trgovini Lous Vuitton.

Iako se od paparazza pokušala sakriti ispod maske, poznata slatkica plijenila je poglede svojim stajlingom, točnije jednim odjevnim komadom koji je odlučila preskočiti.

Selena je nosila usku dolčevitu u kojoj je bilo očigledno da je zaboravila obući grudnjak, no s obzirom na njezine prethodne fotografije, moguće je da ga je namjerno preskočila.

Iako ju se rijeko moglo vidjeti u javnosti, Selena je tijekom protekle godine uglavnom iz kuće izlazila bez grudnjaka, a nije se pretjerano ni trudila oko stajlinga.

I dok smo je ranije navikli viđati tip-top skockanu, u 2020. njezina su izdanja uglavnom uključivala trenirke i drugu udobnu odjeću, što je slučaj i s mnogim drugim poznatim celebrityjima.

Inače, Selena trenutno u New Yorku snima sitcom "Only Murders In The Building" u kojem uz nju glume i legendarni komičari Steve Martin i Martin Short.