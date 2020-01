Selena Gomez i Justin Bieber bili su par s prekidima između 2011. i 2018. godine. Pjevačica je u najnovijem intervjuu otkrila kako je bila žrtva emocionalnog zlostavljanja.

Pjevačica Selena Gomez otkrila je kako je bila žrtva emocionalnog nasilja dok je bila u vezi s Justinom Bieberom. 27-godišnja pjevačica u intervjuu za NPR izjavila je kako osjeća da je bila žrtva jednog oblika nasilja dok je hodala s Bieberom.

"Morala sam pronaći način da sve to razumijem kada sam malo više sazrela", ispričala je Gomez u intervjuu.

"Ne želim provesti život pričajući o ovoj temi, ali jako sam ponosna što sam sve prošla i sada se osjećam snažnijom no ikada. Prošla sam kroz sve to najdostojanstvenije što sam mogla", kaže Selena Gomez.

Glasine o mogućem zlostavljanju Selena je pokrenula nakon što je objavila singl "Lose You To Love Me", za koji je rekla da opisuje njezinu vezu s Justinom Bieberom. Pjevačica je rekla kako je jako ponosna na tu pjesmu.

"Ta veza nije završila kako je trebala i morala sam to prihvatiti, no cijelo vrijeme mi se činilo kao da još negdje moram ispričati cijelu situaciju", rekla je pjevačica nakon objave singla te je dodala kako bi voljela da je rekla neke stvari na vrijeme, a nije ih nikada izrekla.

Selena Gomez i Justin Bieber bili su par s prekidima između 2011. i 2018. godine. Odmah nakon njihova prekida Bieber je objavio vezu s Hailey Baldwin, s kojom je danas u braku. Popularni pjevač u intervjuima je pričao o svojoj prošlosti na koju nije ponosan, o ovisnosti, nasilju u vezama te nepoštivanju žena.