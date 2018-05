Izvor blizak Seleni Gomez tvrdi da se glumica zaljubila u Justina Therouxa.

Selena Gomez navodno se viđa s Justinom Therouxom, a Jennifer Aniston nije nimalo sretna zbog toga. Nedavno su se Justin i Jennifer rastali, a osim toga, Aniston je mladoj Seleni bila prijateljica, uzor i mentorica. No, izvor tvrdi da se Selena i Justin znaju već godinama, a da su se emocije u nešto više razvile nedavno. Između njih je skoro 20 godina dobne razlike, no to nije značilo ništa - među njima navodno postoji jaka kemija.

Da podsjetimo, Theroux i Aniston razveli su se u veljači nakon dvije godine braka, a nedavno je Gomez ponovno prekinula vezu s Justinom Bieberom. "U početku su samo bili podrška jedno drugom nakon teškog prekida. Često se čuju putem poruka i FaceTimea. Jako su iskreni i otvoreni jedno prema drugom", tvrdi izvor. Aniston je zbog svega jako ljuta i osjeća se potpuno izdano, dodaje izvor za tabloid.