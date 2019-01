Halle Berry našla se u jednoj od najpoznatijih seksi scena u povijesti Hollywooda, koja joj je donijela i prestižnu nagradu Oscar.

Holivudska glumica Halle Berry prva je afroamerička glumica koja je osvojila Oscara i to za najbolju žensku ulogu u film Monster's Ball, u kojem je odigrala jednu od napoznatijih seksi scena na filmu.

Osim što je jedna od najpoznatijih, često je proglašavana i najboljom, a u njoj se našao i glumac Billy Bob Thorton.

Halle Berry je tako ispisala povijest, od djevojčice koja je odrasla okružena obiteljskim nasiljem, sve dok njena majka nije odlučila napustiti oca. Tijekom mladosti bila je izložena psihičkom maltretiranju zbog boje kože i stoga joj je postalo najvažnije dokazati kako vrijedi više i pokazati što zna.

Preselila se u New York, no uskoro je ostala bez ušteđevine koju je ponijela sa sobom, majka joj je odbila pomoći pa je bila prisiljena potražiti smještaj u skloništu za beskućnike. Iako je u to vrijeme bila s majkom u lošim odnosima, kasnije je priznala da joj je cijela situacija dala dodatnu snagu pa joj je posvetila emotivnu zahvalu na svečanosti dodjele Oscara.

Nakon svega uskoro se suočila sa zdravstvenim problemima, dijagnosticiran joj je dijabets tipa 1, ali od glume nije odustajala.

"Morate biti spremni riskirati", izjavila je u jednom od intervjua.